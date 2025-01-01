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В Грузии выросли пенсии

В Грузии выросли пенсии

Sputnik Грузия

В Грузии пенсия по возрасту полагается женщинам с 60 лет и мужчинам с 65 лет 01.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-01T14:52+0400

2025-01-01T14:52+0400

2025-01-01T14:52+0400

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ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Пенсии для грузинских пенсионеров с 1 января 2025 года выросли на 35 лари согласно правилам ежегодного роста.Пенсии в стране растут в рамках ежегодной индексации, которая вступила в силу с 1 января 2021 года – выплаты должны расти ежегодно, в зависимости от экономических факторов. Пенсия для людей в возрасте 70 лет и старше теперь составляет 450 лари, а для людей того же возраста, но проживающих в высокогорных поселениях – 540 лари.Что касается пенсии для лиц моложе 70 лет, то она с нового года составляет 350 лари, а в высокогорных регионах – 420 лари.Согласно правилам, для пенсионеров в возрасте до 70 лет пенсия растет с учетом инфляции, а для граждан старше 70 лет – с учетом инфляции и 80% от экономического роста.На сегодняшний день в Грузии пенсия по возрасту полагается женщинам с 60 лет и мужчинам с 65 лет.При этом участники накопительной пенсионной системы, помимо государственной пенсии, получают дополнительные выплаты, рассчитанные на основе продолжительности жизни и общей суммы накопленных средств.Согласно госбюджету Грузии на 2025 год, финансирование здравоохранения и социальных программ по сравнению с 2021 годом выросло на 2,6 миллиарда лари и составило 7,5 миллиарда лари.Курс лари по отношению к доллару США – 2,8 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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