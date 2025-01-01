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В Новом Орлеане водитель въехал в толпу и открыл огонь: есть жертвы
В Новом Орлеане водитель въехал в толпу и открыл огонь: есть жертвы
Sputnik Грузия
Мэр Нового Орлеана назвала террористической атакой наезд машины на толпу 01.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-01T16:51+0400
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ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Водитель на грузовике въехал в толпу людей в Новом Орлеане в США и открыл огонь — телеканал CBS сообщает по меньшей мере о десяти погибших и 30 пострадавших.Мэр Нового Орлеана назвала террористической атакой наезд машины на толпу."В среду утром (по местному времени. — прим. ред.) поступили сообщения о многочисленных погибших после того, как автомобиль въехал в толпу на Бурбон-стрит во Французском квартале Нового Орлеана", — указано в материале.Как рассказали телеканалу свидетели, грузовик на большой скорости врезался в толпу, после чего водитель вышел из машины и начал стрелять, а полиция открыла ответный огонь. В перестрелке с водителем фуры пострадали два полицейских, они находятся в стабильном состоянии.Злоумышленника пока не задержали. При этом его действия, вероятно, были преднамеренными. Местные власти Нового Орлеана обратились за помощью к ФБР из-за инцидента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, в мире, новости, новый орлеан, сша, cbs, общество
происшествия, в мире, новости, новый орлеан, сша, cbs, общество
В Новом Орлеане водитель въехал в толпу и открыл огонь: есть жертвы
16:51 01.01.2025 (обновлено: 17:25 01.01.2025)
Мэр Нового Орлеана назвала террористической атакой наезд машины на толпу
ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik.
Водитель на грузовике въехал в толпу людей в Новом Орлеане в США и открыл огонь — телеканал CBS
сообщает по меньшей мере о десяти погибших и 30 пострадавших.
Мэр Нового Орлеана назвала террористической атакой наезд машины на толпу.
"В среду утром (по местному времени. — прим. ред.) поступили сообщения о многочисленных погибших после того, как автомобиль въехал в толпу на Бурбон-стрит во Французском квартале Нового Орлеана", — указано в материале.
Как рассказали телеканалу свидетели, грузовик на большой скорости врезался в толпу, после чего водитель вышел из машины и начал стрелять, а полиция открыла ответный огонь.
В перестрелке с водителем фуры пострадали два полицейских, они находятся в стабильном состоянии.
Злоумышленника пока не задержали. При этом его действия, вероятно, были преднамеренными. Местные власти Нового Орлеана обратились за помощью к ФБР из-за инцидента.