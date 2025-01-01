https://sputnik-georgia.ru/20250101/v-novom-orleane-voditel-vekhal-v-tolpu-i-otkryl-ogon-est-zhertvy-291627588.html

В Новом Орлеане водитель въехал в толпу и открыл огонь: есть жертвы

В Новом Орлеане водитель въехал в толпу и открыл огонь: есть жертвы

Sputnik Грузия

Мэр Нового Орлеана назвала террористической атакой наезд машины на толпу 01.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-01T16:51+0400

2025-01-01T16:51+0400

2025-01-01T17:25+0400

происшествия

в мире

новости

новый орлеан

сша

cbs

общество

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/07/265808438_0:0:3008:1693_1920x0_80_0_0_8241a7cad897272409835910bb1258c3.jpg

ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Водитель на грузовике въехал в толпу людей в Новом Орлеане в США и открыл огонь — телеканал CBS сообщает по меньшей мере о десяти погибших и 30 пострадавших.Мэр Нового Орлеана назвала террористической атакой наезд машины на толпу."В среду утром (по местному времени. — прим. ред.) поступили сообщения о многочисленных погибших после того, как автомобиль въехал в толпу на Бурбон-стрит во Французском квартале Нового Орлеана", — указано в материале.Как рассказали телеканалу свидетели, грузовик на большой скорости врезался в толпу, после чего водитель вышел из машины и начал стрелять, а полиция открыла ответный огонь. В перестрелке с водителем фуры пострадали два полицейских, они находятся в стабильном состоянии.Злоумышленника пока не задержали. При этом его действия, вероятно, были преднамеренными. Местные власти Нового Орлеана обратились за помощью к ФБР из-за инцидента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

новый орлеан

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, в мире, новости, новый орлеан, сша, cbs, общество