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Жизнь в новом году – новшества 2025 года в Грузии

Жизнь в новом году – новшества 2025 года в Грузии

Sputnik Грузия

Новый 2025 год порадует жителей Грузии как уже традиционными обновлениями, так и новыми правилами и запретами 01.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-01T09:01+0400

2025-01-01T09:01+0400

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Sputnik Грузия собрал все важные новшества, которые вступили в силу с 1 января 2025 года. Традиционная радость пенсионеров Уже традиционно всех пенсионеров по возрасту с 1 января ждет повышение пенсий. Пенсия для лиц в возрасте 70 лет и старше составит 450 лари, а для лиц того же возраста, проживающих в высокогорных поселениях, достигнет отметки 540 лари. А вот пенсия для лиц моложе 70 лет составит 350 лари, а в высокогорных регионах – 420 лари. В армию по новым правилам С 1 января в Грузии вступили в силу новые правила призыва на срочную службу. Согласно этим правилам, служить будут все, но теперь только в армии или на альтернативной службе. При этом срок срочной службы для призывников будет составлять от полугода до 11 месяцев с выходными, отпусками и льготами. А отбирать призывников теперь будет электронная система из общего списка подлежащих призыву в возрасте от 18 до 27 лет. Студенты могут пройти службу без отрыва от учебы добровольно. Неприятности для курильщиков А вот курильщиков в 2025 году ждет очередное повышение цен на сигареты. С 1 января вступили в силу поправки, предполагающие повышение акциза на практически все табачные изделия. В среднем акциз вырос на 0,1-0,2 лари, однако стоимость сигарет в среднем взлетела на 0,3-0,5 лари за пачку уже перед Новым годом. Стоимость пачки сигарет в Грузии начинается с 5,8-6 лари. Новшества для казино и тотализаторов А вот игорный бизнес ждет новое повышение налогов. С 1 января доходы физических лиц от работы игровых салонов и/или организации азартных игр в системно-электронной форме будут облагаться налогом по ставке 20% вместо прежних 15%. Однако это не касается доходов, полученных от участия иностранных граждан в азартных играх, организованных в системно-электронной форме. Новые правила для автоимпортеров С 1 января 2025 года в Грузии запрещена регистрация и импорт грузовиков и автобусов, выпущенных до 2014 года. Ограничение введено связи с переходом Грузии на стандарт Евро-5. Евро-5 – экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах автомобилей. Радость чиновников С 1 января 2025 года в Грузии на 10% выросли зарплаты государственных служащих всех рангов, а также военных и сотрудников полиции. Кроме того, теперь повышенную зарплату будут получать заместители министров, депутаты и члены Верховного совета автономий. Для тех, кто проспал 2024 год В Грузии решили продлить еще на год два важных проекта, которые облегчат жизнь жителям страны. С 1 января 2026 года продлена системная регистрация земли, что дает дополнительный срок гражданам Грузии решить проблемы с земельной собственностью. Также до 1 января 2027 года продлен и срок для восстановления гражданства Грузии и подачи заявок на его сохранение. Речь идет о гражданах Грузии, которых до 15 августа 2018 года не лишили гражданства в связи с приобретением гражданства другой страны и которые потеряли гражданство в связи с получением гражданства другой страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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