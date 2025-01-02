https://sputnik-georgia.ru/20250102/291630787.html
Шипящая красота: 10 самых красивых змей мира
Шипящая красота: 10 самых красивых змей мира
Sputnik Грузия
С наступлением Нового года Деревянной Змеи, символа, связанного с красотой, граничащей с опасностью, можно вспомнить, как удивительно привлекательны змеи 02.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-02T13:38+0400
2025-01-02T13:38+0400
2025-01-02T13:38+0400
мультимедиа
фотоленты
новости в фотографиях
в мире
новый год
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/01/02/291630967_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_443c1e0b6b09d5f1077da7b5e43d936f.jpg
Оригинальные узоры и яркие краски на чешуйчатой коже змей привлекают взор многих, несмотря на опасность этих пресмыкающихся. Смотрите в фотоленте Sputnik подборку самых красивых змей с разных точек мира.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/01/02/291630967_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bd626155e543f84344d0d7b94e8e3631.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, новый год
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, новый год
Шипящая красота: 10 самых красивых змей мира
С наступлением Нового года Деревянной Змеи, символа, связанного с красотой, граничащей с опасностью, можно вспомнить, как удивительно привлекательны змеи
Оригинальные узоры и яркие краски на чешуйчатой коже змей привлекают взор многих, несмотря на опасность этих пресмыкающихся.
Смотрите в фотоленте Sputnik подборку самых красивых змей с разных точек мира. © iStock.com / Daniel Mertes
Зеленый изумрудный древесный удав (Corallus caninus) свернувшийся на ветке.
Зеленый изумрудный древесный удав (Corallus caninus) свернувшийся на ветке.
Взрослый самец радужной змеи (Farancia erytrogramma).
© iStock.com / reptiles4all
Грубочешуйчатая кустарниковая гадюка (Atheris hispida).
Грубочешуйчатая кустарниковая гадюка (Atheris hispida).
Калифорнийская краснобокая подвязочная змея (Thamnophis sirtalis infernalis).
Голубая малайская коралловая змея (Calliophis bivirgatus).
© iStock.com / Moonstone Images
Заклинатель змей с очковой коброй в Джайпуре.
Заклинатель змей с очковой коброй в Джайпуре.
© Getty Images / Marcos del Mazo
Ресничная гадюка (Bothriechis schlegelii).
Ресничная гадюка (Bothriechis schlegelii).
Азиатская солнечная змея (Xenopeltis unicolor).
© iStock.com / SundariJi
Райская древесная змея.
© iStock.com / IMPALASTOCK
Гадюка-бабочка (Bitis nasicornis).
Гадюка-бабочка (Bitis nasicornis).