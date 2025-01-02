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Шипящая красота: 10 самых красивых змей мира

Шипящая красота: 10 самых красивых змей мира

Sputnik Грузия

С наступлением Нового года Деревянной Змеи, символа, связанного с красотой, граничащей с опасностью, можно вспомнить, как удивительно привлекательны змеи 02.01.2025, Sputnik Грузия

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Оригинальные узоры и яркие краски на чешуйчатой коже змей привлекают взор многих, несмотря на опасность этих пресмыкающихся. Смотрите в фотоленте Sputnik подборку самых красивых змей с разных точек мира.

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