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Шипящая красота: 10 самых красивых змей мира
Шипящая красота: 10 самых красивых змей мира
Sputnik Грузия
С наступлением Нового года Деревянной Змеи, символа, связанного с красотой, граничащей с опасностью, можно вспомнить, как удивительно привлекательны змеи 02.01.2025, Sputnik Грузия
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Оригинальные узоры и яркие краски на чешуйчатой коже змей привлекают взор многих, несмотря на опасность этих пресмыкающихся. Смотрите в фотоленте Sputnik подборку самых красивых змей с разных точек мира.
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, новый год
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, новый год

Шипящая красота: 10 самых красивых змей мира

13:38 02.01.2025
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С наступлением Нового года Деревянной Змеи, символа, связанного с красотой, граничащей с опасностью, можно вспомнить, как удивительно привлекательны змеи
Оригинальные узоры и яркие краски на чешуйчатой коже змей привлекают взор многих, несмотря на опасность этих пресмыкающихся.

Смотрите в фотоленте Sputnik подборку самых красивых змей с разных точек мира.
© iStock.com / Daniel Mertes

Зеленый изумрудный древесный удав (Corallus caninus) свернувшийся на ветке.

Зеленый изумрудный древесный удав (Corallus caninus) свернувшийся на ветке. - Sputnik Грузия
1/10
© iStock.com / Daniel Mertes

Зеленый изумрудный древесный удав (Corallus caninus) свернувшийся на ветке.

CC BY-SA 4.0 / Marioxramos / Adult male rainbow snake (cropped image)

Взрослый самец радужной змеи (Farancia erytrogramma).

Взрослый самец радужной змеи (Farancia erytrogramma). - Sputnik Грузия
2/10
CC BY-SA 4.0 / Marioxramos / Adult male rainbow snake (cropped image)

Взрослый самец радужной змеи (Farancia erytrogramma).

© iStock.com / reptiles4all

Грубочешуйчатая кустарниковая гадюка (Atheris hispida).

Грубочешуйчатая кустарниковая гадюка (Atheris hispida). - Sputnik Грузия
3/10
© iStock.com / reptiles4all

Грубочешуйчатая кустарниковая гадюка (Atheris hispida).

CC BY 2.0 / Don Loarie / California Red-sided Garter Snake

Калифорнийская краснобокая подвязочная змея (Thamnophis sirtalis infernalis).

Калифорнийская краснобокая подвязочная змея (Thamnophis sirtalis infernalis). - Sputnik Грузия
4/10
CC BY 2.0 / Don Loarie / California Red-sided Garter Snake

Калифорнийская краснобокая подвязочная змея (Thamnophis sirtalis infernalis).

CC BY-SA 4.0 / Seshadri.K.S / Blue Malayan Coral Snake (cropped image)

Голубая малайская коралловая змея (Calliophis bivirgatus).

Голубая малайская коралловая змея (Calliophis bivirgatus). - Sputnik Грузия
5/10
CC BY-SA 4.0 / Seshadri.K.S / Blue Malayan Coral Snake (cropped image)

Голубая малайская коралловая змея (Calliophis bivirgatus).

© iStock.com / Moonstone Images

Заклинатель змей с очковой коброй в Джайпуре.

Заклинатель змей с очковой коброй в Джайпуре. - Sputnik Грузия
6/10
© iStock.com / Moonstone Images

Заклинатель змей с очковой коброй в Джайпуре.

© Getty Images / Marcos del Mazo

Ресничная гадюка (Bothriechis schlegelii).

Ресничная гадюка (Bothriechis schlegelii). - Sputnik Грузия
7/10
© Getty Images / Marcos del Mazo

Ресничная гадюка (Bothriechis schlegelii).

CC0 / ssismsscience /

Азиатская солнечная змея (Xenopeltis unicolor).

Азиатская солнечная змея (Xenopeltis unicolor). - Sputnik Грузия
8/10
CC0 / ssismsscience /

Азиатская солнечная змея (Xenopeltis unicolor).

© iStock.com / SundariJi

Райская древесная змея.

Райская древесная змея. - Sputnik Грузия
9/10
© iStock.com / SundariJi

Райская древесная змея.

© iStock.com / IMPALASTOCK

Гадюка-бабочка (Bitis nasicornis).

Гадюка-бабочка (Bitis nasicornis). - Sputnik Грузия
10/10
© iStock.com / IMPALASTOCK

Гадюка-бабочка (Bitis nasicornis).

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