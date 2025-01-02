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Игорный бизнес в Грузии будет платить больше налогов

Игорный бизнес в Грузии будет платить больше налогов

Sputnik Грузия

Повышение налогов связано с желанием устранить неравные условия налогообложения в сфере игорного бизнеса 02.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-02T12:56+0400

2025-01-02T12:56+0400

2025-01-02T12:56+0400

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ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Поправки в Налоговый кодекс Грузии об увеличении налоговой ставки для владельцев игорного бизнеса вступили в силу с 1 января 2025 года.Повышение налогов связано с желанием устранить неравные условия налогообложения в сфере игорного бизнеса, поскольку действующая система налогообложения создавала дисбаланс между физическими лицами и предприятиями, занимающимися организацией азартных игр.Согласно поправкам, доходы физических лиц от работы игровых салонов и/или организации азартных игр в системно-электронной форме будут облагаться налогом по ставке 20% вместо прежних 15%. Однако это не касается доходов, полученных от участия иностранных граждан в азартных играх, организованных в системно-электронной форме.Азартные игры, организованные в системно-электронной форме, – игры, в которых фиксация ставок и прогнозов участников проводится с помощью электронных устройств, сохраняющих информацию.Кроме того, налоговая ставка на прибыль составит 20% вместо 15% на устройство салона игровых аппаратов или/и организации азартных игр в системно-электронной форме, за исключением азартных игр в системно-электронной форме в результате участия иностранных граждан. Однако это также не касается прибыли, полученной от участия иностранных граждан.При этом платящие налог на прибыль в размере 20% будут освобождены от уплаты налога в 5% на дивиденды с 2025 года.Увеличение налоговой ставки на прибыль, по прогнозам, принесет бюджету Грузии в 2025 году 115 миллионов лари, а увеличение подоходного налога для салонов – около 15,4 миллиона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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