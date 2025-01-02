https://sputnik-georgia.ru/20250102/net-starym-gruzovikam--kakie-mashiny-nelzya-budet-vvozit-v-gruziyu-291630563.html

Нет старым грузовикам – какие машины нельзя будет ввозить в Грузию

Нет старым грузовикам – какие машины нельзя будет ввозить в Грузию

Sputnik Грузия

Запрет не коснется автомобилей, уже находящихся в стране 02.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-02T16:30+0400

2025-01-02T16:30+0400

2025-01-02T16:30+0400

грузия

новости

общество

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24647/16/246471668_0:158:3001:1846_1920x0_80_0_0_02cadf340eae0afc10a972e585431e7c.jpg

ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Запрет на ввоз грузовиков и автобусов, выпущенных до 2014 года, вступил в силу с 1 января 2025 года.Ограничение на импорт введено связи с переходом Грузии на стандарт Евро-5. Евро-5 – экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах автомобилей.Переход на этот стандарт означает, что с 1 января 2025 года в Грузии будет запрещена регистрация и импорт грузовиков и автобусов, не соответствующих заданному стандарту.При этом стандарт Евро-5 уже несколько лет установлен в Грузии на импорт бензина и дизеля.Решение не коснется автомобилей, уже находящихся в стране, а также тех авто, которые ввозятся в страну с целью реэкспорта и транзита.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество