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Нет старым грузовикам – какие машины нельзя будет ввозить в Грузию
Нет старым грузовикам – какие машины нельзя будет ввозить в Грузию
Sputnik Грузия
Запрет не коснется автомобилей, уже находящихся в стране 02.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-02T16:30+0400
2025-01-02T16:30+0400
2025-01-02T16:30+0400
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ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Запрет на ввоз грузовиков и автобусов, выпущенных до 2014 года, вступил в силу с 1 января 2025 года.Ограничение на импорт введено связи с переходом Грузии на стандарт Евро-5. Евро-5 – экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах автомобилей.Переход на этот стандарт означает, что с 1 января 2025 года в Грузии будет запрещена регистрация и импорт грузовиков и автобусов, не соответствующих заданному стандарту.При этом стандарт Евро-5 уже несколько лет установлен в Грузии на импорт бензина и дизеля.Решение не коснется автомобилей, уже находящихся в стране, а также тех авто, которые ввозятся в страну с целью реэкспорта и транзита.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество
грузия, новости, общество
Нет старым грузовикам – какие машины нельзя будет ввозить в Грузию
Запрет не коснется автомобилей, уже находящихся в стране
ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Запрет на ввоз грузовиков и автобусов, выпущенных до 2014 года, вступил в силу с 1 января 2025 года.
Ограничение на импорт введено связи с переходом Грузии на стандарт Евро-5.
Евро-5 – экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах автомобилей.
Переход на этот стандарт означает, что с 1 января 2025 года в Грузии будет запрещена регистрация и импорт грузовиков и автобусов, не соответствующих заданному стандарту.
При этом стандарт Евро-5 уже несколько лет установлен в Грузии на импорт бензина и дизеля.
Решение не коснется автомобилей, уже находящихся в стране, а также тех авто, которые ввозятся в страну с целью реэкспорта и транзита.