https://sputnik-georgia.ru/20250102/obyazatelnaya-registratsiya-gidov-v-gruzii-otlozhena-291632901.html

Обязательная регистрация гидов в Грузии отложена

Обязательная регистрация гидов в Грузии отложена

Sputnik Грузия

Штраф за работу гидом без регистрации составит 500 лари 02.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-02T17:41+0400

2025-01-02T17:41+0400

2025-01-02T17:41+0400

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ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Поправки в закон "О туризме", согласно которым регистрация гидов в Грузии становится обязательной, откладывается до 1 июня 2025 года.Правило, согласно которому все гиды были обязаны регистрироваться в Реестре экономической деятельности, а их работа без регистрации должна была караться штрафом в размере 500 лари должно было вступить в силу с 1 января 2025 года.Причиной переноса срока задействования закона названа необходимость дополнительного времени на информирование гидов и принятие дополнительных регуляций.Теперь у правительства Грузии есть время, чтобы разработать протокол штрафа и установить особые правила регистрации для гидов, которые являются иностранными гражданами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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