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Шокированы и опечалены - МИД Грузии о теракте в Новом Орлеане
Шокированы и опечалены - МИД Грузии о теракте в Новом Орлеане
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Министерство иностранных дел Грузии отреагировало на нападение в Новом Орлеане 02.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-02T19:11+0400
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ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. МИД Грузии осуждает любое насилие и глубоко опечалено сообщениями о нападении в Новом Орлеане, в результате которого погибли 15 человек, говорится в заявлении ведомства в соцсети X.Грузовик 1 января наехал на толпу на Бурбон-стрит в историческом центре Нового Орлеана, 15 человек погибли и еще 35 пострадали. Подозреваемый открыл огонь по полицейским, убив двоих. Он был убит ответным огнем.Подозреваемый в теракте в Новом Орлеане - 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд Дин Джаббар, в авто, на котором он осуществил атаку, была обнаружена символика запрещенной в РФ террористической группировки ИГ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, в мире, новый орлеан, сша
новости, грузия, в мире, новый орлеан, сша
Шокированы и опечалены - МИД Грузии о теракте в Новом Орлеане
Министерство иностранных дел Грузии отреагировало на нападение в Новом Орлеане
ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. МИД Грузии осуждает любое насилие и глубоко опечалено сообщениями о нападении в Новом Орлеане, в результате которого погибли 15 человек, говорится в заявлении ведомства в соцсети X.
Грузовик 1 января наехал на толпу на Бурбон-стрит в историческом центре Нового Орлеана, 15 человек погибли и еще 35 пострадали. Подозреваемый открыл огонь по полицейским, убив двоих. Он был убит ответным огнем.
“Мы шокированы и глубоко опечалены сообщениями о нападении в Новом Орлеане. Мы категорически осуждаем любое насилие и выражаем солидарность с жертвами, их семьями и народом Соединённых Штатов в этот трудный момент”, – говорится в заявлении.
Подозреваемый в теракте в Новом Орлеане - 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд Дин Джаббар, в авто, на котором он осуществил атаку, была обнаружена символика запрещенной в РФ террористической группировки ИГ.