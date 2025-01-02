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Шокированы и опечалены - МИД Грузии о теракте в Новом Орлеане

Шокированы и опечалены - МИД Грузии о теракте в Новом Орлеане

Sputnik Грузия

Министерство иностранных дел Грузии отреагировало на нападение в Новом Орлеане 02.01.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. МИД Грузии осуждает любое насилие и глубоко опечалено сообщениями о нападении в Новом Орлеане, в результате которого погибли 15 человек, говорится в заявлении ведомства в соцсети X.Грузовик 1 января наехал на толпу на Бурбон-стрит в историческом центре Нового Орлеана, 15 человек погибли и еще 35 пострадали. Подозреваемый открыл огонь по полицейским, убив двоих. Он был убит ответным огнем.Подозреваемый в теракте в Новом Орлеане - 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд Дин Джаббар, в авто, на котором он осуществил атаку, была обнаружена символика запрещенной в РФ террористической группировки ИГ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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