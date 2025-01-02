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В Грузии вырос акциз на табачные изделия
В Грузии вырос акциз на табачные изделия
Sputnik Грузия
Причиной повышения акциза стало снижение спроса на сигареты и устаревшая стоимость акциза 02.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-02T10:51+0400
2025-01-02T10:51+0400
2025-01-02T10:51+0400
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ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Поправки в Налоговый кодекс Грузии, предполагающие повышение акциза на табачные изделия, вступили в силу – изменения коснулись как сигарет, так и стиков для айкоса.Причиной повышения акциза стало снижение спроса на сигареты и устаревшая стоимость акциза, которая не менялась с 2016 года.Согласно поправкам, акциз на сигары вырос с 1,9 до 2,1 лари за штуку, на сигариллы – с 2,2 до 2,4 лари за 20 штук, на сигареты – с 1,7 до 1,9 лари за 20 штук.Кроме того, с 1,7 до 1,85 лари за 20 штук вырос акциз на продукцию, содержащую табак или восстановленный табак (в эту категорию попадают стики для "айкоса"). А на продукцию, содержащую никотин и не попадающую под остальные категории, акциз вырос с 1 до 1,2 лари за миллилитр.Еще 4,5 миллиона бюджет получит от повышения акциза на стики для айкоса. А 1,9 миллиона лари – от повышения акциза на другие категории.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество, электронные сигареты, сигареты, закон "о контроле табака"
новости, грузия, общество, электронные сигареты, сигареты, закон "о контроле табака"
В Грузии вырос акциз на табачные изделия
Причиной повышения акциза стало снижение спроса на сигареты и устаревшая стоимость акциза
ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Поправки в Налоговый кодекс Грузии, предполагающие повышение акциза на табачные изделия, вступили в силу – изменения коснулись как сигарет, так и стиков для айкоса.
Причиной повышения акциза стало снижение спроса на сигареты и устаревшая стоимость акциза, которая не менялась с 2016 года.
Согласно поправкам, акциз на сигары вырос с 1,9 до 2,1 лари за штуку, на сигариллы – с 2,2 до 2,4 лари за 20 штук, на сигареты – с 1,7 до 1,9 лари за 20 штук.
Кроме того, с 1,7 до 1,85 лари за 20 штук вырос акциз на продукцию, содержащую табак или восстановленный табак (в эту категорию попадают стики для "айкоса").
А на продукцию, содержащую никотин и не попадающую под остальные категории, акциз вырос с 1 до 1,2 лари за миллилитр.
По прогнозам авторов изменений Налогового кодекса, только повышение акциза на сигареты позволит получить бюджету дополнительно около 65,2 миллиона лари.
Еще 4,5 миллиона бюджет получит от повышения акциза на стики для айкоса. А 1,9 миллиона лари – от повышения акциза на другие категории.