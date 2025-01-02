https://sputnik-georgia.ru/20250102/v-gruzii-vyros-aktsiz-na-tabachnye-izdeliya-291626938.html

В Грузии вырос акциз на табачные изделия

В Грузии вырос акциз на табачные изделия

Sputnik Грузия

Причиной повышения акциза стало снижение спроса на сигареты и устаревшая стоимость акциза 02.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-02T10:51+0400

2025-01-02T10:51+0400

2025-01-02T10:51+0400

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ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Поправки в Налоговый кодекс Грузии, предполагающие повышение акциза на табачные изделия, вступили в силу – изменения коснулись как сигарет, так и стиков для айкоса.Причиной повышения акциза стало снижение спроса на сигареты и устаревшая стоимость акциза, которая не менялась с 2016 года.Согласно поправкам, акциз на сигары вырос с 1,9 до 2,1 лари за штуку, на сигариллы – с 2,2 до 2,4 лари за 20 штук, на сигареты – с 1,7 до 1,9 лари за 20 штук.Кроме того, с 1,7 до 1,85 лари за 20 штук вырос акциз на продукцию, содержащую табак или восстановленный табак (в эту категорию попадают стики для "айкоса"). А на продукцию, содержащую никотин и не попадающую под остальные категории, акциз вырос с 1 до 1,2 лари за миллилитр.Еще 4,5 миллиона бюджет получит от повышения акциза на стики для айкоса. А 1,9 миллиона лари – от повышения акциза на другие категории.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

новости, грузия, общество, электронные сигареты, сигареты, закон "о контроле табака"