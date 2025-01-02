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Зарплата министров в Грузии увеличится

Зарплата министров в Грузии увеличится

Sputnik Грузия

Базовая зарплата госслужащего в Грузии составляет 1 460 лари 02.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-02T14:24+0400

2025-01-02T14:24+0400

2025-01-02T14:24+0400

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ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Президент и премьер-министр Грузии продолжат получать одинаковую зарплату, а оклад министров с 1 января 2025 года сравнялся с зарплатой председателя парламента.Зарплаты членам правительства и депутатам будут рассчитывать по новой формуле: установленный бюджетом базовый оклад, умноженный на коэффициент (в зависимости от должности). Согласно бюджету Грузии на 2025 год, базовая зарплата госслужащего составляет 1 460 лари.Самый высокий коэффициент, на который будет умножаться оклад, у президента и премьер-министра Грузии – 10.Для министров и госминистров, а также глав автономий и Высшего совета автономий он равен 8,5. На такой же коэффициент будет умножаться оклад при расчете зарплаты председателя парламента.Прежними останутся коэффициенты первого заместителя министра – 7,5, а для остальных заместителей – 7,25.В 2024 году зарплата премьера составляла 41 тысячу лари в год (3,4 тысячи в месяц), а у министра 66-81 тысячу в год ( 5,5-6,7 тысячи в месяц). В 2025 году зарплата премьера вырастет до 159 тысяч лари в год, а у министров удвоится и составит 135 тысяч.Курс лари по отношению к доллару США – 2,8 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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