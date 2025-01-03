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Мао Цзэдун, Грейс Келли, Том Харди: кто еще из мировых знаменитостей родился в год Змеи?
Мао Цзэдун, Грейс Келли, Том Харди: кто еще из мировых знаменитостей родился в год Змеи?
Sputnik Грузия
Согласно восточному гороскопу 2025 год пройдет под символом Зеленой Деревянной Змеи. Однако в свои права он вступит лишь 29 января и продлится до 16 февраля... 03.01.2025, Sputnik Грузия
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Змея – один самых таинственных знаков восточного гороскопа. Судя по датам рождения знаменитых людей, в эти годы рождаются яркие и мудрые политики, актеры и артисты с большой харизмой и гармоничной внешностью, выдающиеся государственные деятели, талантливые художники, творческие личности и успешные спортсмены. Смотрите в фотоленте Sputnik подборку, в которую вошли знаменитости и известные личности, чей год рождения пришелся на год Змеи.
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире

Мао Цзэдун, Грейс Келли, Том Харди: кто еще из мировых знаменитостей родился в год Змеи?

12:08 03.01.2025 (обновлено: 13:21 03.01.2025)
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Согласно восточному гороскопу 2025 год пройдет под символом Зеленой Деревянной Змеи. Однако в свои права он вступит лишь 29 января и продлится до 16 февраля 2026 года
Змея – один самых таинственных знаков восточного гороскопа. Судя по датам рождения знаменитых людей, в эти годы рождаются яркие и мудрые политики, актеры и артисты с большой харизмой и гармоничной внешностью, выдающиеся государственные деятели, талантливые художники, творческие личности и успешные спортсмены.
Смотрите в фотоленте Sputnik подборку, в которую вошли знаменитости и известные личности, чей год рождения пришелся на год Змеи.
© photo: Sputnik / Pavel Byrkin / Перейти в фотобанк

Председатель КНР Си Цзиньпин родился 15 июня 1953 года в год Водяной Змеи.

Председатель КНР Си Цзиньпин родился 15 июня 1953 года в год Водяной Змеи. - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Pavel Byrkin
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Председатель КНР Си Цзиньпин родился 15 июня 1953 года в год Водяной Змеи.

© AP Photo / Invision/Chris Pizzello

Американская певица Биби Рекса родилась 30 августа 1989 года в год Земляной Змеи.

Американская певица Биби Рекса родилась 30 августа 1989 года в год Земляной Змеи. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Invision/Chris Pizzello

Американская певица Биби Рекса родилась 30 августа 1989 года в год Земляной Змеи.

© AP Photo

Художник Пабло Пикассо родился 25 октября 1881 года в год Металлической Змеи.

Художник Пабло Пикассо родился 25 октября 1881 года в год Металлической Змеи. - Sputnik Грузия
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© AP Photo

Художник Пабло Пикассо родился 25 октября 1881 года в год Металлической Змеи.

© Andy Kropa

Британский актёр, продюсер и сценарист Том Харди родился 15 сентября 1977 года в год Огненной Змеи.

Британский актёр, продюсер и сценарист Том Харди родился 15 сентября 1977 года в год Огненной Змеи. - Sputnik Грузия
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© Andy Kropa

Британский актёр, продюсер и сценарист Том Харди родился 15 сентября 1977 года в год Огненной Змеи.

© photo: Sputnik / O. Ignatovich / Перейти в фотобанк

Русский писатель Федор Достоевский родился 30 октября (11 ноября) 1821 года в Москве в год Металлической Змеи.

Русский писатель Федор Достоевский родился 30 октября (11 ноября) 1821 года в Москве в год Металлической Змеи. - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / O. Ignatovich
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Русский писатель Федор Достоевский родился 30 октября (11 ноября) 1821 года в Москве в год Металлической Змеи.

© photo: Sputnik / S. Aralov / Перейти в фотобанк

Первый президент Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк родился 19 мая 1881 года в год Металлической Змеи.

Первый президент Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк родился 19 мая 1881 года в год Металлической Змеи. - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / S. Aralov
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Первый президент Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк родился 19 мая 1881 года в год Металлической Змеи.

© AP Photo / Darko Vojinovic

Сербская бегунья Оливера Евтич родилась 24 июля 1977 года в год Огненной Змеи.

Сербская бегунья Оливера Евтич родилась 24 июля 1977 года в год Огненной Змеи. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Darko Vojinovic

Сербская бегунья Оливера Евтич родилась 24 июля 1977 года в год Огненной Змеи.

© photo: Sputnik / Alexander Polyakov / Перейти в фотобанк

Руководитель Корейской Народно-демократической республики Ким Чен Ир родился 16 февраля 1941 года в год Белой Змеи.

Руководитель Корейской Народно-демократической республики Ким Чен Ир родился 16 февраля 1941 года в год Белой Змеи. - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Alexander Polyakov
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Руководитель Корейской Народно-демократической республики Ким Чен Ир родился 16 февраля 1941 года в год Белой Змеи.

© AP Photo / Invision/Chris Pizzello

Американская певица Тейлор Свифт родилась 13 декабря 1989 в год Земляной Змеи.

Американская певица Тейлор Свифт родилась 13 декабря 1989 в год Земляной Змеи. - Sputnik Грузия
9/18
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello

Американская певица Тейлор Свифт родилась 13 декабря 1989 в год Земляной Змеи.

© AP Photo / Anonymous

Британская актриса Одри Хепберн родилась 4 мая 1929 года в год Желтой Земляной Змеи.

Британская актриса Одри Хепберн родилась 4 мая 1929 года в год Желтой Земляной Змеи. - Sputnik Грузия
10/18
© AP Photo / Anonymous

Британская актриса Одри Хепберн родилась 4 мая 1929 года в год Желтой Земляной Змеи.

© AP Photo / Kamil Zihnioglu

Президент Франции Эммануэль Макрон родился 21 декабря 1977 года в год Огненной Змеи.

Президент Франции Эммануэль Макрон родился 21 декабря 1977 года в год Огненной Змеи. - Sputnik Грузия
11/18
© AP Photo / Kamil Zihnioglu

Президент Франции Эммануэль Макрон родился 21 декабря 1977 года в год Огненной Змеи.

© AP Photo

Премьер-министр, политический деятель Индии Индира Ганди родилась 19 ноября 1917 года в год Огненной Змеи.

Премьер-министр, политический деятель Индии Индира Ганди родилась 19 ноября 1917 года в год Огненной Змеи. - Sputnik Грузия
12/18
© AP Photo

Премьер-министр, политический деятель Индии Индира Ганди родилась 19 ноября 1917 года в год Огненной Змеи.

© AP Photo / Rudi Blaha

Председатель Палестинской национальной администрации Ясир Арафат родился 24 августа 1929 года в год Желтой Земляной Змеи.

Председатель Палестинской национальной администрации Ясир Арафат родился 24 августа 1929 года в год Желтой Земляной Змеи. - Sputnik Грузия
13/18
© AP Photo / Rudi Blaha

Председатель Палестинской национальной администрации Ясир Арафат родился 24 августа 1929 года в год Желтой Земляной Змеи.

© AP Photo / Pool/Kim Hong-Ji

Южнокорейский певец Psy родился 31 декабря 1977 года в год Огненной Змеи.

Южнокорейский певец Psy родился 31 декабря 1977 года в год Огненной Змеи. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Pool/Kim Hong-Ji

Южнокорейский певец Psy родился 31 декабря 1977 года в год Огненной Змеи.

© AP Photo / John Lindsay

Актриса Грейс Келли родилась 12 ноября 1929 года в год Желтой Земляной Змеи.

Актриса Грейс Келли родилась 12 ноября 1929 года в год Желтой Земляной Змеи. - Sputnik Грузия
15/18
© AP Photo / John Lindsay

Актриса Грейс Келли родилась 12 ноября 1929 года в год Желтой Земляной Змеи.

© AP Photo / Heribert Proepper

Иранский футболист Мехди Махдавикия родился 24 июля 1977 года в год Огненной Змеи.

Иранский футболист Мехди Махдавикия родился 24 июля 1977 года в год Огненной Змеи. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Heribert Proepper

Иранский футболист Мехди Махдавикия родился 24 июля 1977 года в год Огненной Змеи.

© photo: Sputnik / Dmitri Baltermants / Перейти в фотобанк

Основатель Китайской Народной Республики Мао Цзэдун родился 26 декабря 1893 года в год Водяной Змеи.

Основатель Китайской Народной Республики Мао Цзэдун родился 26 декабря 1893 года в год Водяной Змеи. - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Dmitri Baltermants
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Основатель Китайской Народной Республики Мао Цзэдун родился 26 декабря 1893 года в год Водяной Змеи.

© photo: Sputnik / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк

Российский государственный и политический деятель. Дмитрий Медведев родился 14 сентября 1965 года в год Деревяной Змеи.

Российский государственный и политический деятель. Дмитрий Медведев родился 14 сентября 1965 года в год Деревяной Змеи. - Sputnik Грузия
18/18
© photo: Sputnik / Дмитрий Астахов
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Российский государственный и политический деятель. Дмитрий Медведев родился 14 сентября 1965 года в год Деревяной Змеи.

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