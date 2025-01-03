Мао Цзэдун, Грейс Келли, Том Харди: кто еще из мировых знаменитостей родился в год Змеи?
Председатель КНР Си Цзиньпин родился 15 июня 1953 года в год Водяной Змеи.
Председатель КНР Си Цзиньпин родился 15 июня 1953 года в год Водяной Змеи.
Американская певица Биби Рекса родилась 30 августа 1989 года в год Земляной Змеи.
Американская певица Биби Рекса родилась 30 августа 1989 года в год Земляной Змеи.
Художник Пабло Пикассо родился 25 октября 1881 года в год Металлической Змеи.
Художник Пабло Пикассо родился 25 октября 1881 года в год Металлической Змеи.
Британский актёр, продюсер и сценарист Том Харди родился 15 сентября 1977 года в год Огненной Змеи.
Британский актёр, продюсер и сценарист Том Харди родился 15 сентября 1977 года в год Огненной Змеи.
Русский писатель Федор Достоевский родился 30 октября (11 ноября) 1821 года в Москве в год Металлической Змеи.
Русский писатель Федор Достоевский родился 30 октября (11 ноября) 1821 года в Москве в год Металлической Змеи.
Первый президент Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк родился 19 мая 1881 года в год Металлической Змеи.
Первый президент Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк родился 19 мая 1881 года в год Металлической Змеи.
Сербская бегунья Оливера Евтич родилась 24 июля 1977 года в год Огненной Змеи.
Сербская бегунья Оливера Евтич родилась 24 июля 1977 года в год Огненной Змеи.
Руководитель Корейской Народно-демократической республики Ким Чен Ир родился 16 февраля 1941 года в год Белой Змеи.
Руководитель Корейской Народно-демократической республики Ким Чен Ир родился 16 февраля 1941 года в год Белой Змеи.
Американская певица Тейлор Свифт родилась 13 декабря 1989 в год Земляной Змеи.
Американская певица Тейлор Свифт родилась 13 декабря 1989 в год Земляной Змеи.
Британская актриса Одри Хепберн родилась 4 мая 1929 года в год Желтой Земляной Змеи.
Британская актриса Одри Хепберн родилась 4 мая 1929 года в год Желтой Земляной Змеи.
Президент Франции Эммануэль Макрон родился 21 декабря 1977 года в год Огненной Змеи.
Президент Франции Эммануэль Макрон родился 21 декабря 1977 года в год Огненной Змеи.
Премьер-министр, политический деятель Индии Индира Ганди родилась 19 ноября 1917 года в год Огненной Змеи.
Премьер-министр, политический деятель Индии Индира Ганди родилась 19 ноября 1917 года в год Огненной Змеи.
Председатель Палестинской национальной администрации Ясир Арафат родился 24 августа 1929 года в год Желтой Земляной Змеи.
Председатель Палестинской национальной администрации Ясир Арафат родился 24 августа 1929 года в год Желтой Земляной Змеи.
Южнокорейский певец Psy родился 31 декабря 1977 года в год Огненной Змеи.
Южнокорейский певец Psy родился 31 декабря 1977 года в год Огненной Змеи.
Актриса Грейс Келли родилась 12 ноября 1929 года в год Желтой Земляной Змеи.
Актриса Грейс Келли родилась 12 ноября 1929 года в год Желтой Земляной Змеи.
Иранский футболист Мехди Махдавикия родился 24 июля 1977 года в год Огненной Змеи.
Иранский футболист Мехди Махдавикия родился 24 июля 1977 года в год Огненной Змеи.
Основатель Китайской Народной Республики Мао Цзэдун родился 26 декабря 1893 года в год Водяной Змеи.
Основатель Китайской Народной Республики Мао Цзэдун родился 26 декабря 1893 года в год Водяной Змеи.
Российский государственный и политический деятель. Дмитрий Медведев родился 14 сентября 1965 года в год Деревяной Змеи.
Российский государственный и политический деятель. Дмитрий Медведев родился 14 сентября 1965 года в год Деревяной Змеи.