https://sputnik-georgia.ru/20250103/291637725.html

Мао Цзэдун, Грейс Келли, Том Харди: кто еще из мировых знаменитостей родился в год Змеи?

Мао Цзэдун, Грейс Келли, Том Харди: кто еще из мировых знаменитостей родился в год Змеи?

Sputnik Грузия

Согласно восточному гороскопу 2025 год пройдет под символом Зеленой Деревянной Змеи. Однако в свои права он вступит лишь 29 января и продлится до 16 февраля... 03.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-03T12:08+0400

2025-01-03T12:08+0400

2025-01-03T13:21+0400

мультимедиа

фотоленты

новости в фотографиях

в мире

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/01/03/291638297_0:0:2739:1541_1920x0_80_0_0_eb82b22954230f888c8b92fcaac9aa6e.jpg

Змея – один самых таинственных знаков восточного гороскопа. Судя по датам рождения знаменитых людей, в эти годы рождаются яркие и мудрые политики, актеры и артисты с большой харизмой и гармоничной внешностью, выдающиеся государственные деятели, талантливые художники, творческие личности и успешные спортсмены. Смотрите в фотоленте Sputnik подборку, в которую вошли знаменитости и известные личности, чей год рождения пришелся на год Змеи.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире