https://sputnik-georgia.ru/20250103/kurs-lari-dollar-291620248.html

Курс лари на пятницу – 2,8138 GEL/$1

Курс лари на пятницу – 2,8138 GEL/$1

Sputnik Грузия

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,007 лари по отношению к доллару 03.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-03T09:48+0400

2025-01-03T09:48+0400

2025-01-03T09:48+0400

грузия

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курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 3 января в размере 2,8138 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,007 лари по отношению к доллару.

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2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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