https://sputnik-georgia.ru/20250103/sklad-s-pirotekhnikoy-gorit-na-armyano-gruzinskoy-granitse-291642611.html

Склад с пиротехникой горит на армяно-грузинской границе

Склад с пиротехникой горит на армяно-грузинской границе

Sputnik Грузия

На место происшествия выехали 5 бригад пожарных и сотрудники патрульной службы 03.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-03T13:55+0400

2025-01-03T13:55+0400

2025-01-03T14:51+0400

армения

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грузино-армянская граница

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ТБИЛИСИ, 3 янв – Sputnik. Горит склад, на котором, в числе прочего, хранится пиротехника на КПП "Баграташен" армяно-грузинской границы, сообщила пресс-служба МВД Армении.Сигнал о возгорании поступил 3 января в 12:43. На место происшествия выехали 5 бригад пожарных и сотрудники патрульной службы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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армения, происшествия, новости, грузино-армянская граница