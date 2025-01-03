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Склад с пиротехникой горит на армяно-грузинской границе
Склад с пиротехникой горит на армяно-грузинской границе
Sputnik Грузия
На место происшествия выехали 5 бригад пожарных и сотрудники патрульной службы 03.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-03T13:55+0400
2025-01-03T13:55+0400
2025-01-03T14:51+0400
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ТБИЛИСИ, 3 янв – Sputnik. Горит склад, на котором, в числе прочего, хранится пиротехника на КПП "Баграташен" армяно-грузинской границы, сообщила пресс-служба МВД Армении.Сигнал о возгорании поступил 3 января в 12:43. На место происшествия выехали 5 бригад пожарных и сотрудники патрульной службы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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армения, происшествия, новости, грузино-армянская граница
армения, происшествия, новости, грузино-армянская граница
Склад с пиротехникой горит на армяно-грузинской границе
13:55 03.01.2025 (обновлено: 14:51 03.01.2025)
На место происшествия выехали 5 бригад пожарных и сотрудники патрульной службы
ТБИЛИСИ, 3 янв – Sputnik. Горит склад, на котором, в числе прочего, хранится пиротехника на КПП "Баграташен" армяно-грузинской границы, сообщила пресс-служба МВД Армении.
Сигнал о возгорании поступил 3 января в 12:43.
На место происшествия выехали 5 бригад пожарных и сотрудники патрульной службы.