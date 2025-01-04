https://sputnik-georgia.ru/20250104/daleko-ne-uedesh-vstupili-v-silu-novye-pravila-mezhdugorodnikh-reysov-v-gruzii-291647500.html
Далеко не уедешь: вступили в силу новые правила междугородних рейсов в Грузии
Далеко не уедешь: вступили в силу новые правила междугородних рейсов в Грузии
Sputnik Грузия
Власти обещают полностью завершить реформу до мая 2025 года 04.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-04T14:14+0400
2025-01-04T14:14+0400
2025-01-04T14:14+0400
маршрутки
грузия
тбилиси
батуми
кутаиси
общество
новости
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/0f/269455701_0:0:3170:1784_1920x0_80_0_0_4b2e37f305a0c2d92fea9c517ae01360.jpg
ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Микроавтобусы с 1 января 2025 больше не будут ездить по дальним маршрутам, в том числе из Тбилиси в Батуми, Кутаиси, Зугдиди и так далее.С 1 февраля 2024 года вступил в силу закон, регулирующий работу автовокзалов и междугородние и внутренние перевозки пассажиров. Власти обещают полностью завершить реформу до мая 2025 года.Согласно решению Минэкономики Грузии, осуществлять перевозки между населенными пунктами, находящимися на расстоянии более чем 150 километров, имеют право только транспортные средства категории М3 весом более 5 тонн, рассчитанные на более чем 8 сидячих мест, которые в законодательстве определены как автобусы.Согласно статистике, в стране зарегистрировано более 5 526 технически исправных транспортных средств категории М3. Отсюда большая часть будет задействована на этих маршрутах.При этом весь междугородний транспорт в стране теперь будет ездить только от автовокзала до автовокзала.Регулярные пассажирские перевозки в границе муниципалитетов будут осуществляться по строго установленным маршрутам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
батуми
кутаиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/0f/269455701_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_0d5bfdaf6a968ded566a2397282a8db3.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
маршрутки, грузия, тбилиси, батуми, кутаиси, общество, новости
маршрутки, грузия, тбилиси, батуми, кутаиси, общество, новости
Далеко не уедешь: вступили в силу новые правила междугородних рейсов в Грузии
Власти обещают полностью завершить реформу до мая 2025 года
ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Микроавтобусы с 1 января 2025 больше не будут ездить по дальним маршрутам, в том числе из Тбилиси в Батуми, Кутаиси, Зугдиди и так далее.
С 1 февраля 2024 года вступил в силу закон, регулирующий работу автовокзалов и междугородние и внутренние перевозки пассажиров. Власти обещают полностью завершить реформу до мая 2025 года.
Согласно решению Минэкономики Грузии, осуществлять перевозки между населенными пунктами, находящимися на расстоянии более чем 150 километров, имеют право только транспортные средства категории М3 весом более 5 тонн, рассчитанные на более чем 8 сидячих мест, которые в законодательстве определены как автобусы.
Согласно статистике, в стране зарегистрировано более 5 526 технически исправных транспортных средств категории М3. Отсюда большая часть будет задействована на этих маршрутах.
При этом весь междугородний транспорт в стране теперь будет ездить только от автовокзала до автовокзала.
Регулярные пассажирские перевозки в границе муниципалитетов будут осуществляться по строго установленным маршрутам.