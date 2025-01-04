https://sputnik-georgia.ru/20250104/novshestvo-v-shkolakh-gruzii-ucheniki-smogut-uyti-iz-shkoly-tolko-posle-10-klassa-291647373.html
Новшество в школах Грузии: ученики смогут уйти из школы только после 10 класса
Новшество в школах Грузии: ученики смогут уйти из школы только после 10 класса
Sputnik Грузия
Базовое образование дает возможность прекратить обучение в школе для дальнейшего получения профобразования 04.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-04T13:13+0400
2025-01-04T13:13+0400
2025-01-04T13:13+0400
грузия
новости
общество
школа
образование
образование в грузии
образование
профколледжи
национальный центр профессионального развития учителей
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23696/96/236969616_0:135:3162:1914_1920x0_80_0_0_3803db7d1950fad8cc87a18b5404723d.jpg
ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Образованием в Грузии, дающим право поступить в профучилище, с 2025 года будет считаться школьное образование с законченным 10 классом, а не девятым.Грузинское школьное образование длится 12 лет и делится на начальное, базовое и среднее. Начальное образование в Грузии включает период с 1 по 6 класс, базовое – с 7 по 9, а среднее – с 10 по 12.Базовое образование дает возможность прекратить обучение в школе для дальнейшего получения профобразования.По мнению министерства образования, к окончанию 10 класса школьники будут лучше подготовлены к принятию обдуманного решения – продолжить обучение в школе или идти обучаться профессии.По информации министерства, число учащихся, покидающих школу после 9 класса, достаточно велико, а их перспективы трудоустройства на рынке труда очень низкие. Исходя из знаний и возраста, так как окончание 9 класса приходится на 14-15 лет, а трудоустройство по Трудовому кодексу возможно лишь с 16 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23696/96/236969616_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_739520d44fea3866a30fbbb75220b035.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, общество, школа, образование, образование в грузии, образование, профколледжи, национальный центр профессионального развития учителей
грузия, новости, общество, школа, образование, образование в грузии, образование, профколледжи, национальный центр профессионального развития учителей
Новшество в школах Грузии: ученики смогут уйти из школы только после 10 класса
Базовое образование дает возможность прекратить обучение в школе для дальнейшего получения профобразования
ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Образованием в Грузии, дающим право поступить в профучилище, с 2025 года будет считаться школьное образование с законченным 10 классом, а не девятым.
Грузинское школьное образование длится 12 лет и делится на начальное, базовое и среднее. Начальное образование в Грузии включает период с 1 по 6 класс, базовое – с 7 по 9, а среднее – с 10 по 12.
Базовое образование дает возможность прекратить обучение в школе для дальнейшего получения профобразования.
По мнению министерства образования, к окончанию 10 класса школьники будут лучше подготовлены к принятию обдуманного решения – продолжить обучение в школе или идти обучаться профессии.
По информации министерства, число учащихся, покидающих школу после 9 класса, достаточно велико, а их перспективы трудоустройства на рынке труда очень низкие. Исходя из знаний и возраста, так как окончание 9 класса приходится на 14-15 лет, а трудоустройство по Трудовому кодексу возможно лишь с 16 лет.