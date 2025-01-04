https://sputnik-georgia.ru/20250104/novshestvo-v-shkolakh-gruzii-ucheniki-smogut-uyti-iz-shkoly-tolko-posle-10-klassa-291647373.html

Новшество в школах Грузии: ученики смогут уйти из школы только после 10 класса

Новшество в школах Грузии: ученики смогут уйти из школы только после 10 класса

Sputnik Грузия

Базовое образование дает возможность прекратить обучение в школе для дальнейшего получения профобразования 04.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-04T13:13+0400

2025-01-04T13:13+0400

2025-01-04T13:13+0400

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ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Образованием в Грузии, дающим право поступить в профучилище, с 2025 года будет считаться школьное образование с законченным 10 классом, а не девятым.Грузинское школьное образование длится 12 лет и делится на начальное, базовое и среднее. Начальное образование в Грузии включает период с 1 по 6 класс, базовое – с 7 по 9, а среднее – с 10 по 12.Базовое образование дает возможность прекратить обучение в школе для дальнейшего получения профобразования.По мнению министерства образования, к окончанию 10 класса школьники будут лучше подготовлены к принятию обдуманного решения – продолжить обучение в школе или идти обучаться профессии.По информации министерства, число учащихся, покидающих школу после 9 класса, достаточно велико, а их перспективы трудоустройства на рынке труда очень низкие. Исходя из знаний и возраста, так как окончание 9 класса приходится на 14-15 лет, а трудоустройство по Трудовому кодексу возможно лишь с 16 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, школа, образование, образование в грузии, образование, профколледжи, национальный центр профессионального развития учителей