О них говорили весь год – лучшие спортсмены Грузии 2024
© Courtesy of Georgian Weightlifting FederationГрузинский тяжелоатлет Лаша Талахадзе
© Courtesy of Georgian Weightlifting Federation
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Они делают все на поле, татами, катке, чтобы мы гордились и восхищались их победами. Мало что может сравниться с эмоцией, которую вызывает у болельщиков успех любимого спортсмена или команды
Редакция Sputnik Грузия подобрала лучших грузинских спортсменов уходящего года, за которых распирала гордость.
1. Лаша Талахадзе
© AFP 2024 / ALEXANDER NEMENOVЛаша Талахадзе
Лаша Талахадзе
© AFP 2024 / ALEXANDER NEMENOV
Грузинский тяжелоатлет Лаша Талахадзе (+102 кг) в 2024 году третий раз подряд завоевал золотую медаль Олимпиады в Париже, тем самым став первым спортсменом в истории современной Грузии, который достиг столь внушительного результата.
Несмотря на конкуренцию, 31-летний грузинский богатырь завоевал золото по сумме двоеборья – 470 кг. В рывке Талахадзе взял вес в 215 кг, а в толчке – 255 кг.
Талахадзе – трехкратный олимпийский чемпион 2016, 2020 и 2024 годов, семикратный чемпион мира (2015, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 и 2023), семикратный чемпион Европы (2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 и 2023).
Он установил 23 мировых рекорда в весовых категориях свыше 105 кг и свыше 109 кг. Действующий мировой рекордсмен в рывке, толчке и сумме двух упражнений в категории свыше 109 кг. Абсолютный рекордсмен по поднятому весу в рывке (225 кг), в толчке (267 кг) и в сумме двоеборья (492 кг).
Перед парламентскими выборами 2024 года Талахадзе присоединился к правящей партии "Грузинская мечта" и по результатам голосования стал депутатом парламента Грузии.
2. Гено Петриашвили
© Georgian National Olympic CommitteeБорец Гено Петриашвили с золотой медалью на Олимпиаде в Париже
Борец Гено Петриашвили с золотой медалью на Олимпиаде в Париже
© Georgian National Olympic Committee
Грузинский борец вольного стиля Гено Петриашвили, выступающий в весовой категории до 125 килограммов, принес Грузии золотую медаль на Олимпиаде в Париже. Петриашвили победил в финале 23-летнего Амира Хоссейна Заре, выступающего за Иран, со счетом 10:9.
30-летний Петриашвили – трехкратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, призер чемпионатов мира, Европы, Европейских и Олимпийских игр.
Международная федерация борьбы (UWW) назвала Петриашвили лучшим борцом мира по итогам 2024 года.
Перед парламентскими выборами 2024 года Петриашвили присоединился к правящей партии "Грузинская мечта" и по результатам голосования стал депутатом парламента Грузии.
3. Лаша Бекаури
© AP Photo / Eugene HoshikoДзюдоист Лаша Бекаури, завоевавший золото на Олимпиаде
Дзюдоист Лаша Бекаури, завоевавший золото на Олимпиаде
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Грузинский дзюдоист Лаша Бекаури, выступающий в весовой категории до 90 килограммов, принес Грузии в 2024 году первое золото на Олимпийских играх в Париже. В финале Бекаури победил одного из фаворитов турнира, японского дзюдоиста Сансиро Мурао.
Как каждый грузинский спортсмен, выигравший олимпийское золото в Париже, Бекаури получил от государства миллион лари. Часть суммы Бекаури выделил на строительство спортивного комплекса.
Это медаль стала второй золотой олимпийской медалью для Бекаури. В 2021 году он выиграл турнир дзюдоистов на Олимпиаде в Токио.
Он является серебряным призером летней Универсиады 2019 года в Неаполе, победителем чемпионата Европы 2021 года в Лиссабоне. Бекаури призер чемпионатов мира 2022 и 2023 годов. Чемпион и призер первенств Грузии среди кадетов, чемпион Европы и мира среди кадетов, чемпион Европы и мира среди юниоров и призер этапов Кубка Европы.
А ведь Лаше Бекаури всего 24 года!
4. Георгий Микаутадзе
© Courtesy of NakrebiНападающий сборной Грузии по футболу Георгий (Жорж) Микаутадзе
Нападающий сборной Грузии по футболу Георгий (Жорж) Микаутадзе
© Courtesy of Nakrebi
Нападающий сборной Грузии по футболу и французского "Лиона" Георгий (Жорж) Микаутадзе в 2024 году стал лучшим бомбардиром чемпионата Европы по футболу и вместе с еще пятью игроками получил "Золотую бутсу".
Микаутадзе на Евро-2024 стал автором трех голов и одного ассиста. Грузинский бомбардир отличился во всех трех матчах группового этапа: против Турции, Чехии, Португалии и лидировал до 1/8 финала.
Сразу после Евро Микаутадзе подписал контракт с клубом французской Лиги 1 "Лионом", где активно забивает голы.
Микаутадзе является выпускником академии "Лиона" и выступал за молодежную команду до 15 лет. В 2015 году руководство клуба решило проститься с грузинским форвардом. Вначале Микаутадзе перешел в "Сен-При", а затем в "Мец" и выступал за клуб с 2017 по 2023 год.
В сезоне 2022/2023 годов в составе "Мец" Жорж был признан лучшим футболистом Лиги 2 чемпионата Франции, и во многом благодаря голам Микаутадзе клуб поднялся в Лигу 1.
Летом 2023 года состоялся переход Микаутадзе в "Аякс" за 16 млн евро, но игра в новой команде не сложилась. Большую часть времени форвард проводил на скамейке запасных. После чего он вернулся в "Мец" на правах аренды.
После возвращения в "Мец" Микаутадзе забил 13 голов и сделал четыре результативные передачи. В июне 2024 года клуб выкупил грузинского форварда у амстердамцев.
Всего за сборную Грузии Микаутадзе забил шесть голов.
5. Лука Берулава и Анастасия Метелкина
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaФигуристы Анастасия Метелкина и Лука Берулава победили на этапе Гран-при NHK Trophy
Фигуристы Анастасия Метелкина и Лука Берулава победили на этапе Гран-при NHK Trophy
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Впервые в истории грузинского фигурного катания в 2024 году в число финалистов Гран-при ISU (Международный союз конькобежцев) в Гренобле вошла пара из Грузии – Анастасия Метелкина и Лука Берулава. Фигуристы стали бронзовыми призерами первенства.
Ранее 19-летняя Метелкина и 22-летний Берулава выиграли международный турнир Challenger Series в Польше, получивший название "Кубок Варшавы".
Кроме того, в начале ноября пара заняла первое место в соревнованиях пар на четвертом этапе Гран-при ISU в Японии (NHK Trophy). В сумме за два проката фигуристы набрали 213,05 балла.
Пара дебютировала среди взрослых на Кубке Варшавы, выиграв золотую медаль. Затем они вышли в финал юниорского Гран-при в качестве явных фаворитов, чтобы завоевать титул, и выиграли с отрывом в 34 очка у серебряных призеров из Канады. Они были первой грузинской парной командой, выигравшей золото финала юниорского Гран-при.
Фигуристы тренируются у Павла Слюсаренко.