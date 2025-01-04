https://sputnik-georgia.ru/20250104/o-nikh-govorili-ves-god--luchshie-sportsmeny-gruzii-2024-291637337.html

О них говорили весь год – лучшие спортсмены Грузии 2024

О них говорили весь год – лучшие спортсмены Грузии 2024

Sputnik Грузия

Они делают все на поле, татами, катке, чтобы мы гордились и восхищались их победами. Мало что может сравниться с эмоцией, которую вызывает у болельщиков успех... 04.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-04T11:58+0400

2025-01-04T11:58+0400

2025-01-04T11:58+0400

спорт

грузия

аналитика

лаша бекаури

георгий микаутадзе

гено петриашвили

лаша талахадзе

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Редакция Sputnik Грузия подобрала лучших грузинских спортсменов уходящего года, за которых распирала гордость. 1. Лаша Талахадзе Грузинский тяжелоатлет Лаша Талахадзе (+102 кг) в 2024 году третий раз подряд завоевал золотую медаль Олимпиады в Париже, тем самым став первым спортсменом в истории современной Грузии, который достиг столь внушительного результата. Несмотря на конкуренцию, 31-летний грузинский богатырь завоевал золото по сумме двоеборья – 470 кг. В рывке Талахадзе взял вес в 215 кг, а в толчке – 255 кг. Талахадзе – трехкратный олимпийский чемпион 2016, 2020 и 2024 годов, семикратный чемпион мира (2015, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 и 2023), семикратный чемпион Европы (2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 и 2023). Он установил 23 мировых рекорда в весовых категориях свыше 105 кг и свыше 109 кг. Действующий мировой рекордсмен в рывке, толчке и сумме двух упражнений в категории свыше 109 кг. Абсолютный рекордсмен по поднятому весу в рывке (225 кг), в толчке (267 кг) и в сумме двоеборья (492 кг). Перед парламентскими выборами 2024 года Талахадзе присоединился к правящей партии "Грузинская мечта" и по результатам голосования стал депутатом парламента Грузии. 2. Гено Петриашвили Грузинский борец вольного стиля Гено Петриашвили, выступающий в весовой категории до 125 килограммов, принес Грузии золотую медаль на Олимпиаде в Париже. Петриашвили победил в финале 23-летнего Амира Хоссейна Заре, выступающего за Иран, со счетом 10:9. 30-летний Петриашвили – трехкратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, призер чемпионатов мира, Европы, Европейских и Олимпийских игр. Международная федерация борьбы (UWW) назвала Петриашвили лучшим борцом мира по итогам 2024 года. Перед парламентскими выборами 2024 года Петриашвили присоединился к правящей партии "Грузинская мечта" и по результатам голосования стал депутатом парламента Грузии. 3. Лаша Бекаури Грузинский дзюдоист Лаша Бекаури, выступающий в весовой категории до 90 килограммов, принес Грузии в 2024 году первое золото на Олимпийских играх в Париже. В финале Бекаури победил одного из фаворитов турнира, японского дзюдоиста Сансиро Мурао. Как каждый грузинский спортсмен, выигравший олимпийское золото в Париже, Бекаури получил от государства миллион лари. Часть суммы Бекаури выделил на строительство спортивного комплекса. Это медаль стала второй золотой олимпийской медалью для Бекаури. В 2021 году он выиграл турнир дзюдоистов на Олимпиаде в Токио. Он является серебряным призером летней Универсиады 2019 года в Неаполе, победителем чемпионата Европы 2021 года в Лиссабоне. Бекаури призер чемпионатов мира 2022 и 2023 годов. Чемпион и призер первенств Грузии среди кадетов, чемпион Европы и мира среди кадетов, чемпион Европы и мира среди юниоров и призер этапов Кубка Европы. А ведь Лаше Бекаури всего 24 года! 4. Георгий Микаутадзе Нападающий сборной Грузии по футболу и французского "Лиона" Георгий (Жорж) Микаутадзе в 2024 году стал лучшим бомбардиром чемпионата Европы по футболу и вместе с еще пятью игроками получил "Золотую бутсу". Микаутадзе на Евро-2024 стал автором трех голов и одного ассиста. Грузинский бомбардир отличился во всех трех матчах группового этапа: против Турции, Чехии, Португалии и лидировал до 1/8 финала. Сразу после Евро Микаутадзе подписал контракт с клубом французской Лиги 1 "Лионом", где активно забивает голы. Микаутадзе является выпускником академии "Лиона" и выступал за молодежную команду до 15 лет. В 2015 году руководство клуба решило проститься с грузинским форвардом. Вначале Микаутадзе перешел в "Сен-При", а затем в "Мец" и выступал за клуб с 2017 по 2023 год. В сезоне 2022/2023 годов в составе "Мец" Жорж был признан лучшим футболистом Лиги 2 чемпионата Франции, и во многом благодаря голам Микаутадзе клуб поднялся в Лигу 1. Летом 2023 года состоялся переход Микаутадзе в "Аякс" за 16 млн евро, но игра в новой команде не сложилась. Большую часть времени форвард проводил на скамейке запасных. После чего он вернулся в "Мец" на правах аренды. После возвращения в "Мец" Микаутадзе забил 13 голов и сделал четыре результативные передачи. В июне 2024 года клуб выкупил грузинского форварда у амстердамцев. Всего за сборную Грузии Микаутадзе забил шесть голов. 5. Лука Берулава и Анастасия Метелкина Впервые в истории грузинского фигурного катания в 2024 году в число финалистов Гран-при ISU (Международный союз конькобежцев) в Гренобле вошла пара из Грузии – Анастасия Метелкина и Лука Берулава. Фигуристы стали бронзовыми призерами первенства. Ранее 19-летняя Метелкина и 22-летний Берулава выиграли международный турнир Challenger Series в Польше, получивший название "Кубок Варшавы". Кроме того, в начале ноября пара заняла первое место в соревнованиях пар на четвертом этапе Гран-при ISU в Японии (NHK Trophy). В сумме за два проката фигуристы набрали 213,05 балла. Пара дебютировала среди взрослых на Кубке Варшавы, выиграв золотую медаль. Затем они вышли в финал юниорского Гран-при в качестве явных фаворитов, чтобы завоевать титул, и выиграли с отрывом в 34 очка у серебряных призеров из Канады. Они были первой грузинской парной командой, выигравшей золото финала юниорского Гран-при. Фигуристы тренируются у Павла Слюсаренко. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, аналитика, лаша бекаури, георгий микаутадзе, гено петриашвили, лаша талахадзе