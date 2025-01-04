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Сколько иностранцев выдворили из Грузии – данные за ноябрь-декабрь

Сколько иностранцев выдворили из Грузии – данные за ноябрь-декабрь

Sputnik Грузия

Среди выдворенных лиц были те, кто участвовали в акциях в ноябре-декабре и были привлечены к административной ответственности 04.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-04T18:08+0400

2025-01-04T18:08+0400

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ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Департамент миграции МВД Грузии в ноябре-декабре 2024 года выдворил из страны 91 гражданина иностранных государств на основании закона Грузии "О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства", говорится в сообщении на сайте ведомства. По данным МВД, часть иностранцев покинула Грузию добровольно, другие были принудительно выдворены из страны. В частности, из Грузии были выдворены граждане Ирана, Алжира, Индии, Марокко, Шри-Ланки, Египта, Пакистана, Нигерии, Ирака, Турции, Азербайджана, России, Туркмении и других стран. Среди выдворенных лиц были те, кто участвовали в акциях протеста в ноябре-декабре и были привлечены к административной ответственности – всего таких 25 иностранцев, из которых 10 уже покинули Грузию. Ранее, в октябре, из Грузии было выдворено 60 граждан, в сентябре – 43, в августе – 33 , в июле – 35, в июне – 26, а в апреле и мае – по 42 иностранца. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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