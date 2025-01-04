https://sputnik-georgia.ru/20250104/svet-i-primer-dlya-gruzii---pervye-litsa-pozdravili-patriarkha-iliyu-ii-s-dnem-rozhdeniya--291648556.html

Свет и пример для Грузии – первые лица поздравили Патриарха Илию II с днем рождения

Свет и пример для Грузии – первые лица поздравили Патриарха Илию II с днем рождения

Sputnik Грузия

Главе Грузинской православной церкви 4 января исполнилось 92 года 04.01.2025, Sputnik Грузия

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патриархия грузии

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ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и президент Михаил Кавелашвили поздравили Католикос-Патриарха всея Грузии Илию II с днем рождения, отметив его огромный вклад в духовное развитие и объединение нации.Главе Грузинской православной церкви 4 января исполнилось 92 года."Ваше мудрое руководство, деятельность, пропитанная духовной силой и любовью, стали тем светом, который провел наш народ через самые трудные, полные испытаний десятилетия... Желаю Вам долгих лет жизни и крепкого здоровья на благо нашей страны и народа, – написал Кобахидзе."Ваш вклад в укрепление и возрождение Православной Церкви и грузинской государственности бесценен. Ваш жизненный путь является примером для подражания для грузинского народа, для каждого из нас, особенно сегодня, когда путь спасения страны лежит в политике, а спасение – в духовности и правильных ценностях", – говорится в поздравлении президента Грузии Михаила Кавелашвили.Президент пожелал Патриарху мужества и долголетия. "Верю, что Ваши молитвы помогут нам на пути развития нашей страны", – добавил он.Илия II (в миру Ираклий Георгиевич Гудушаури-Шиолашвили) родился четвертым ребенком в семье Георгия Шиолашвили и Натальи Кобаидзе. В 1927 году семья переехала во Владикавказ.В 1952 году Илия II окончил среднюю школу №22 во Владикавказе, Московскую духовную семинарию в 1957-м и Московскую Духовную Академию в 1960-м. 16 апреля 1957 года в возрасте 24 лет, с благословения Мелхиседека Третьего, студент второго курса духовной семинарии принял монашеский постриг.Илия II был рукоположен в епископы Батумские и Шемокмедские 26 августа 1963 года. Был ректором Мцхетской духовной семинарии (с 1963 года по 1972 год). В 1967 году стал епископом Сухуми, а с 1969 года – митрополитом.После смерти Католикоса-Патриарха Давида V, 9 ноября 1977 года, решением Священного Синода был назначен Патриаршим Местоблюстителем. 23 декабря 1977 года был избран Католикосом-Патриархом. Интронизация Илии состоялась 25 декабря 1977 года.При Илие II произошло масштабное возрождение православия в Грузии в 1980-е годы. За последние несколько десятков лет количество епархий в Грузии было увеличено до 42. В 1977 году в Грузии было лишь 48 действующих храмов, ныне их около 1 000.При нем же были открыты новые духовные учебные заведения, в том числе Тбилисская и Гелатская духовные академии. В Тбилиси возвели самый большой храм в Грузии – Патриарший собор Святой Троицы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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