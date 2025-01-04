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Цены в Грузии за год выросли на 1,9%

Цены в Грузии за год выросли на 1,9%

Sputnik Грузия

В декабре 2024 года по сравнению с ноябрем уровень инфляции составил 0,7% 04.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-04T09:01+0400

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2025-01-04T13:05+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Годовая инфляция (декабрь 2024 года к декабрю 2023 года) в Грузии составила 1,9% при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат).По данным за предыдущий месяц, годовая инфляция (ноябрь 2024 года к ноябрю 2023 года) в Грузии составляла 1,3%.Больше всего цены выросли в сферах гостиниц и ресторанов (7,7%), на алкогольную и табачную продукцию (5,9%), в сфере образования (5,1%), на продовольствие и безалкогольные напитки (3,6%), а также в сфере здравоохранения (3,7%).Цены снизились на связь (12,7%), жилье, воду, электроэнергию, газ (3,2%), транспорт (1,4%), одежду и обувь (1,9%), а также на отдых и развлечения (0,1%).В декабре 2024 года по сравнению с ноябрем уровень инфляции составил 0,7%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, инфляция, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"