Предсказания Нострадамуса: что ждет мир в 2025 году
© Getty Images / ullstein bildИзображение Нострадамуса перед книгой
© Getty Images / ullstein bild
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Знаменитый французский врач, астролог, алхимик и провидец Нострадамус предрекал, что 2025 год будет полон поистине ужасающих событий
Без небольшого 500 лет назад французский алхимик и астролог Мишель де Нотрдам, также известный как Нострадамус, опубликовал книгу под названием "Пророчества".
Алхимик утверждал, что с помощью наблюдения за звездами и истолкования небесных знаков ему удалось проникнуть далеко в события будущих веков.
Увиденное Нострадамус зашифровал в сотнях загадочных и сумрачных четверостиший, которые и составили его книгу. Стихотворения написаны на смеси нескольких языков и полны тайных символов, мифологических и астрологических образов.
Считается, что это было сделано намеренно, чтобы обойти возможные обвинения в ереси и повышенный интерес инквизиции. Впрочем, и это не помогло – вскоре после издания книги алхимику пришлось бежать из страны.
То, насколько известен и популярен был Нострадамус при жизни, и поныне заставляет многих думать, что, будучи правильно истолкованными, его предсказания действительно содержат указания на события будущего.
Тем более, что при чтении и соотнесении их с тем или иным годом нашего времени и вправду возникает ощущение, будто звезды подсказывали древнему алхимику истину.
Предсказания Нострадамуса на 2025 год
Стоит отметить, что 2025 год в плане предсказаний поистине уникальный. Ведь и Нострадамус, и болгарская ясновидящая Ванга, хоть и жили в разные времена, одинаково предсказали войну в Европе в 2025 году.
Так, Нострадамус в предсказании сообщил о грядущей масштабной войне в Европе. Он писал, что "древняя чума будет хуже врагов". А вот Ванга предупредила об опустошении континента из-за конфликта.
Одно из выделяющихся предсказаний, как считают толкователи, говорит о третьей мировой войне в 2025 году:
Идет меж Чиновников спор и сраженье,
Истины Сын вызвал их раздраженье,
Все добрые – злобу у тьмы вызывают,
Основы в борьбе, изученья желают.
Истины Сын вызвал их раздраженье,
Все добрые – злобу у тьмы вызывают,
Основы в борьбе, изученья желают.
Где нету Завета, жить будет опасно,
И Вестник Небес говорит очень ясно:
Счастью не быть, потакая гордыне,
И бе́ды там будут все чаще отныне.
И Вестник Небес говорит очень ясно:
Счастью не быть, потакая гордыне,
И бе́ды там будут все чаще отныне.
Кроме того, Нострадамус обращает внимание на изменение климата, оно может привести к экстремальным погодным условиям в 2025 году. А затем уже и к продовольственному кризису из-за стихийных бедствий.
Так, алхимик пишет о "черных тучах", из-за которых людям придется покинуть свои дома из-за нищеты и чрезвычайных ситуаций. Он упоминает о "массовой миграции населения", которые будут одной из основных проблема 21 века.
"Черные тучи направятся туда, где восходит солнце. Грядет великое переселение", – предсказывает Нострадамус.
При этом, толкователи отмечают, что "черные тучи" в 2025 году не стоит воспринимать буквально, как темные облака.
Как и во многих предсказаниях прорицателя, они могут быть просто аллегорией к чему-то. Например, к природным бедствиям, ведь несколько предсказаний Нострадамуса на 2025 год как раз рассказывают о страшных ураганах и цунами, землетрясениях и голоде.
Не обойдет стороной 2025 год и религиозные конфликты. Так, Нострадамус в предсказании заявляет, что христианство отойдет от своих корней, и это может оказать очень сильное влияние на человечество и даже спровоцировать распри.
"Трудней этот год, чем был год предыдущий, для вести, для церкви, без Бога идущей", – пишет Нострадамус.
Толкователи расшифровывают: астролог имеет в виду, что есть большая вероятность конфликта между христианством и другими религиями, особенно в регионе, начиная от Португалии и заканчивая Палестиной.
Предсказания Нострадамуса про Россию на 2025 год
Что касается России, то для нее, по предсказаниям Нострадамуса, 2025 год станет поворотным. Исследователи уверены, что данном предсказании астролог имел в виду РФ:
"Трудней этот год, чем был предыдущий,
Для Вести, для Церкви без Бога идущей,
Разруха и ссоры, как правило, зря,
Но тьма отомрет и займется Заря".
Для Вести, для Церкви без Бога идущей,
Разруха и ссоры, как правило, зря,
Но тьма отомрет и займется Заря".
Так, толкователи уверенны, что заря займется над Россией, как над духовным центром мира. Это может обозначать скорые разрешения затяжных конфликтов и успех государства в 2025 году.
Предсказания Нострадамуса про Китай на 2025 год
Отдельная роль на 2025 год уделена в предсказаниях Нострадамуса Китаю.
Французский алхимик уверен, что КНР в 2025 году будет выступать посредником в разных трудных событиях, будь то религиозные противостояния или вооруженные конфликты.
При этом в четверостишиях астролога нет четкого упоминания Китая, но исследователи уверенны, что речь идет о Поднебесной.
Материал подготовлен на основе открытых источников