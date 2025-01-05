https://sputnik-georgia.ru/20250105/291595622.html

Предсказания Нострадамуса: что ждет мир в 2025 году

Предсказания Нострадамуса: что ждет мир в 2025 году

Sputnik Грузия

Знаменитый французский врач, астролог, алхимик и провидец Нострадамус предрекал, что 2025 год будет полон поистине ужасающих событий 05.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-05T18:21+0400

2025-01-05T18:21+0400

2025-01-05T18:21+0400

в мире

аналитика

нострадамус

новый год 2025

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Без небольшого 500 лет назад французский алхимик и астролог Мишель де Нотрдам, также известный как Нострадамус, опубликовал книгу под названием "Пророчества".Алхимик утверждал, что с помощью наблюдения за звездами и истолкования небесных знаков ему удалось проникнуть далеко в события будущих веков.Увиденное Нострадамус зашифровал в сотнях загадочных и сумрачных четверостиший, которые и составили его книгу. Стихотворения написаны на смеси нескольких языков и полны тайных символов, мифологических и астрологических образов.То, насколько известен и популярен был Нострадамус при жизни, и поныне заставляет многих думать, что, будучи правильно истолкованными, его предсказания действительно содержат указания на события будущего.Тем более, что при чтении и соотнесении их с тем или иным годом нашего времени и вправду возникает ощущение, будто звезды подсказывали древнему алхимику истину.Предсказания Нострадамуса на 2025 годСтоит отметить, что 2025 год в плане предсказаний поистине уникальный. Ведь и Нострадамус, и болгарская ясновидящая Ванга, хоть и жили в разные времена, одинаково предсказали войну в Европе в 2025 году.Так, Нострадамус в предсказании сообщил о грядущей масштабной войне в Европе. Он писал, что "древняя чума будет хуже врагов". А вот Ванга предупредила об опустошении континента из-за конфликта.Одно из выделяющихся предсказаний, как считают толкователи, говорит о третьей мировой войне в 2025 году:Идет меж Чиновников спор и сраженье,Истины Сын вызвал их раздраженье,Все добрые – злобу у тьмы вызывают,Основы в борьбе, изученья желают.Где нету Завета, жить будет опасно,И Вестник Небес говорит очень ясно:Счастью не быть, потакая гордыне,И бе́ды там будут все чаще отныне.Кроме того, Нострадамус обращает внимание на изменение климата, оно может привести к экстремальным погодным условиям в 2025 году. А затем уже и к продовольственному кризису из-за стихийных бедствий.Так, алхимик пишет о "черных тучах", из-за которых людям придется покинуть свои дома из-за нищеты и чрезвычайных ситуаций. Он упоминает о "массовой миграции населения", которые будут одной из основных проблема 21 века.При этом, толкователи отмечают, что "черные тучи" в 2025 году не стоит воспринимать буквально, как темные облака. Как и во многих предсказаниях прорицателя, они могут быть просто аллегорией к чему-то. Например, к природным бедствиям, ведь несколько предсказаний Нострадамуса на 2025 год как раз рассказывают о страшных ураганах и цунами, землетрясениях и голоде.Не обойдет стороной 2025 год и религиозные конфликты. Так, Нострадамус в предсказании заявляет, что христианство отойдет от своих корней, и это может оказать очень сильное влияние на человечество и даже спровоцировать распри. Толкователи расшифровывают: астролог имеет в виду, что есть большая вероятность конфликта между христианством и другими религиями, особенно в регионе, начиная от Португалии и заканчивая Палестиной. Предсказания Нострадамуса про Россию на 2025 годЧто касается России, то для нее, по предсказаниям Нострадамуса, 2025 год станет поворотным. Исследователи уверены, что данном предсказании астролог имел в виду РФ:"Трудней этот год, чем был предыдущий,Для Вести, для Церкви без Бога идущей,Разруха и ссоры, как правило, зря,Но тьма отомрет и займется Заря".Так, толкователи уверенны, что заря займется над Россией, как над духовным центром мира. Это может обозначать скорые разрешения затяжных конфликтов и успех государства в 2025 году. Предсказания Нострадамуса про Китай на 2025 годОтдельная роль на 2025 год уделена в предсказаниях Нострадамуса Китаю. Французский алхимик уверен, что КНР в 2025 году будет выступать посредником в разных трудных событиях, будь то религиозные противостояния или вооруженные конфликты. При этом в четверостишиях астролога нет четкого упоминания Китая, но исследователи уверенны, что речь идет о Поднебесной.Материал подготовлен на основе открытых источников

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в мире, аналитика, нострадамус, новый год 2025