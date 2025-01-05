https://sputnik-georgia.ru/20250105/bolee-3-tysyach-semey-vynuzhdennykh-pereselentsev-poluchili-kvartiry-v-gruzii-v-2024-godu-291651378.html

Более 3 тысяч семей вынужденных переселенцев получили квартиры в Грузии в 2024 году

Более 3 тысяч семей вынужденных переселенцев получили квартиры в Грузии в 2024 году

Sputnik Грузия

На сегодняшний день в стране зарегистрировано 295,9 тысячи вынужденных переселенцев, это 94,5 тысячи семей 05.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-05T10:06+0400

2025-01-05T10:06+0400

2025-01-05T10:06+0400

министерство по делам беженцев, расселению и вынужденно перемещенных с оккупированных территорий грузии лиц

вынужденные переселенцы

жилье для вынужденных переселенцев

пособие для вынужденных переселенцев

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ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Около 3,4 тысячи семей вынужденных переселенцев в Грузии получили квартиры в 2024 году, заявил министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, труда, здоровья и социальной защиты Михаил Сарджвеладзе. Квартиры в новостройках получили 2 тысячи семей, еще для 1,4 тысячи – государство приобрело дома в рамках программы "Дом в деревне". Кроме того, как отметил министр здравоохранения, в 2025 году квартирами будет обеспечено еще около 4 тысяч семей. С начала 90-х годов прошлого века в Грузии стоит проблема с жильем для вынужденных переселенцев. Для удовлетворения потребностей в жилье в стране действует несколько программ. На сегодняшний день в Грузии зарегистрировано 295,9 тысячи вынужденных переселенцев, это 94,5 тысячи семей. В 2023 году по решению правительства стартовала беспрецедентно масштабная программа расселения. Жилые комплексы строятся одновременно в пяти городах страны – Тбилиси, Кутаиси, Зугдиди, Рустави и Боржоми. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

министерство по делам беженцев, расселению и вынужденно перемещенных с оккупированных территорий грузии лиц, вынужденные переселенцы, жилье для вынужденных переселенцев, пособие для вынужденных переселенцев, тбилиси, кутаиси, зугдиди, общество, новости, грузия