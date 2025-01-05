https://sputnik-georgia.ru/20250105/dvizhenie-bolshegruzov-cherez-pereval-nakerala-v-zapadnoy-gruzii-ogranicheno-291653982.html
Движение большегрузов через перевал Накерала в Западной Грузии ограничено
Движение большегрузов через перевал Накерала в Западной Грузии ограничено
Sputnik Грузия
Движение остальных видов автотранспорта осуществляется в обычном режиме 05.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-05T13:14+0400
2025-01-05T13:14+0400
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ТБИЛИСИ, 5 янв – Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом временно ограничено на участке 39-62 км автодороги внутригосударственного значения Кутаиси (Моцамета)-Ткибули-Амбролаури (перевал Накерала), сообщили в департаменте автомобильных дорог. Из-за интенсивного снегопада на участке 39-62 км автодороги внутригосударственного значения движение для транспорта с прицепом и полуприцепом ограничено с утра 5 января. Движение остальных видов автотранспорта осуществляется в обычном режиме. Перевал Накерала начинается после города Ткибули и заканчивается у Рачинского хребта, соединяя тем самым друг с другом два региона Грузии – Имерети и Рача. Серпантин автомобильной трассы протянут на 10 километров. Высшая точка расположена на высоте 1 218 метров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
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грузия, новости, общество, западная грузия, ткибули, кутаиси, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, общество, западная грузия, ткибули, кутаиси, департамент автомобильных дорог
Движение большегрузов через перевал Накерала в Западной Грузии ограничено
Движение остальных видов автотранспорта осуществляется в обычном режиме
ТБИЛИСИ, 5 янв – Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом временно ограничено на участке 39-62 км автодороги внутригосударственного значения Кутаиси (Моцамета)-Ткибули-Амбролаури (перевал Накерала), сообщили в департаменте автомобильных дорог.
Из-за интенсивного снегопада на участке 39-62 км автодороги внутригосударственного значения движение для транспорта с прицепом и полуприцепом ограничено с утра 5 января.
Движение остальных видов автотранспорта осуществляется в обычном режиме.
Перевал Накерала начинается после города Ткибули и заканчивается у Рачинского хребта, соединяя тем самым друг с другом два региона Грузии – Имерети и Рача. Серпантин автомобильной трассы протянут на 10 километров. Высшая точка расположена на высоте 1 218 метров.