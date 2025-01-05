https://sputnik-georgia.ru/20250105/kvaratskheliya-i-mamardashvili-v-reytinge-100-luchshikh-futbolistov-planety-2024--the-guardian-291648313.html

Кварацхелия и Мамардашвили в рейтинге 100 лучших футболистов планеты 2024 – The Guardian

Кварацхелия и Мамардашвили в рейтинге 100 лучших футболистов планеты 2024 – The Guardian

Sputnik Грузия

Кварацхелия занял в рейтинге 49 место, а Мамардашвили расположился на 80 позиции 05.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-05T11:11+0400

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2025-01-05T11:11+0400

георгий мамардашвили

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будни грузинского футбола в европе

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ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Влиятельное британское издание The Guardian назвало список 100 лучших футболистов 2024 года, куда вошли два игрока сборной Грузии – вингер итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия и голкипер испанской "Валенсии" Георгий Мамардашвили. Кварацхелия занял в рейтинге 49 место, а Мамардашвили расположился на 80 позиции. Топ-10 футболистов 2024 года по версии The Guardian: Мамардашвили попал в рейтинг британского издания впервые, а вот Кварацхелия был в списке лучших и в прошлом году. Хотя, по сравнению с 2023 годом, грузин ухудшил свой результат на 12 строчек. Летом 2025 года Мамардашвили переедет из "Валенсии" в английский "Ливерпуль". Официально английский клуб объявил о трансфере в конце августа 2024 года, тогда же было оговорено, что до начала нового сезона грузинский вратарь останется у испанцев на правах аренды. Трансфер Мамардашвили стал самым дорогим в истории грузинского футбола – 35 млн евро. В поле зрения ведущих клубов Европы Мамардашвили попал после дебютного для сборной Грузии Евро-2024 в Германии. Вратарь грузинской команды записал на свой счет 29 сейвов, был признан лучшим игроком матча против Чехии и попал в символическую сборную континентального первенства по версии ведущих спортивных изданий. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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георгий мамардашвили, хвича кварацхелия, германия, европа, спорт, новости, грузия, the guardian, футбол, будни грузинского футбола в европе