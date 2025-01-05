https://sputnik-georgia.ru/20250105/kvaratskheliya-i-mamardashvili-v-reytinge-100-luchshikh-futbolistov-planety-2024--the-guardian-291648313.html
Кварацхелия и Мамардашвили в рейтинге 100 лучших футболистов планеты 2024 – The Guardian
Кварацхелия и Мамардашвили в рейтинге 100 лучших футболистов планеты 2024 – The Guardian
Sputnik Грузия
Кварацхелия занял в рейтинге 49 место, а Мамардашвили расположился на 80 позиции 05.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-05T11:11+0400
2025-01-05T11:11+0400
2025-01-05T11:11+0400
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ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Влиятельное британское издание The Guardian назвало список 100 лучших футболистов 2024 года, куда вошли два игрока сборной Грузии – вингер итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия и голкипер испанской "Валенсии" Георгий Мамардашвили. Кварацхелия занял в рейтинге 49 место, а Мамардашвили расположился на 80 позиции. Топ-10 футболистов 2024 года по версии The Guardian: Мамардашвили попал в рейтинг британского издания впервые, а вот Кварацхелия был в списке лучших и в прошлом году. Хотя, по сравнению с 2023 годом, грузин ухудшил свой результат на 12 строчек. Летом 2025 года Мамардашвили переедет из "Валенсии" в английский "Ливерпуль". Официально английский клуб объявил о трансфере в конце августа 2024 года, тогда же было оговорено, что до начала нового сезона грузинский вратарь останется у испанцев на правах аренды. Трансфер Мамардашвили стал самым дорогим в истории грузинского футбола – 35 млн евро. В поле зрения ведущих клубов Европы Мамардашвили попал после дебютного для сборной Грузии Евро-2024 в Германии. Вратарь грузинской команды записал на свой счет 29 сейвов, был признан лучшим игроком матча против Чехии и попал в символическую сборную континентального первенства по версии ведущих спортивных изданий. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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георгий мамардашвили, хвича кварацхелия, германия, европа, спорт, новости, грузия, the guardian, футбол, будни грузинского футбола в европе
георгий мамардашвили, хвича кварацхелия, германия, европа, спорт, новости, грузия, the guardian, футбол, будни грузинского футбола в европе
Кварацхелия и Мамардашвили в рейтинге 100 лучших футболистов планеты 2024 – The Guardian
Кварацхелия занял в рейтинге 49 место, а Мамардашвили расположился на 80 позиции
ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Влиятельное британское издание The Guardian назвало список 100 лучших футболистов 2024 года, куда вошли два игрока сборной Грузии – вингер итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия и голкипер испанской "Валенсии" Георгий Мамардашвили.
Кварацхелия занял
в рейтинге 49 место, а Мамардашвили расположился на 80 позиции.
Топ-10 футболистов 2024 года по версии The Guardian:
1.
Родри ("Манчестер Сити")
3.
Эрлинг Холланд ("Манчестер Сити")
4.
Ламин Ямал ("Барселона")
5.
Джуд Беллингем ("Реал")
7.
Лаутаро Мартинес ("Интер")
8.
Флориан Вирц ("Леверкузен")
9.
Дани Карвахаль ("Реал")
10.
Килаин Мбаппе ("Реал").
Мамардашвили попал в рейтинг британского издания впервые, а вот Кварацхелия был в списке лучших и в прошлом году. Хотя, по сравнению с 2023 годом, грузин ухудшил свой результат на 12 строчек.
Летом 2025 года Мамардашвили переедет из "Валенсии" в английский "Ливерпуль". Официально английский клуб объявил о трансфере в конце августа 2024 года, тогда же было оговорено, что до начала нового сезона грузинский вратарь останется у испанцев на правах аренды.
Трансфер Мамардашвили стал самым дорогим в истории грузинского футбола – 35 млн евро.
В поле зрения ведущих клубов Европы Мамардашвили попал после дебютного для сборной Грузии Евро-2024 в Германии. Вратарь грузинской команды записал на свой счет 29 сейвов, был признан лучшим игроком матча против Чехии и попал в символическую сборную континентального первенства по версии ведущих спортивных изданий.