https://sputnik-georgia.ru/20250105/naskolko-uvelichilos-naselenie-zemli-za-2024-god-291654783.html
Насколько увеличилось население Земли за 2024 год
Насколько увеличилось население Земли за 2024 год
Sputnik Грузия
Хотя абсолютная численность людей продолжает расти, темпы прироста постоянно падают 05.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-05T16:57+0400
2025-01-05T16:57+0400
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ТБИЛИСИ, 5 янв – Sputnik. Население Земли планеты за истекший год увеличилось на 81,6 миллиона человек, составив к концу 2024-го 8,156 миллиарда, говорится в отчете Немецкого фонда мирового населения (Deutsche Stiftung Weltbevölkerung)."Естественный прирост в настоящее время составляет 0,9%", – отмечается в документе.По оценкам ООН, население Земли через 12 лет может превысить отметку в 9 миллиардов человек. При этом основной рост приходится на Африку: число проживающих на континенте людей в ближайшие два десятилетия увеличится более чем в два раза.Ожидается, к середине 2080-х население Земли достигнет своего численного пика – десять миллиардов. После этого, по прогнозам, сокращение рождаемости и увеличение смертности приведет к старению населения мира и уменьшению количества людей на планете.Согласно официальным данным Национального статистического комитета Беларуси, за последние 10 лет количество населения республики снизилось: если по состоянию на 1 января 2014 года его численность составляла 9,443 миллиона человек, то на эту же дату 2025-го – 9,155 миллиона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
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в мире, новости, общество, оон
в мире, новости, общество, оон
Насколько увеличилось население Земли за 2024 год
Хотя абсолютная численность людей продолжает расти, темпы прироста постоянно падают
ТБИЛИСИ, 5 янв – Sputnik. Население Земли планеты за истекший год увеличилось на 81,6 миллиона человек, составив к концу 2024-го 8,156 миллиарда, говорится в отчете Немецкого фонда мирового населения (Deutsche Stiftung Weltbevölkerung).
"Естественный прирост в настоящее время составляет 0,9%", – отмечается в документе.
По оценкам ООН, население Земли через 12 лет может превысить отметку в 9 миллиардов человек. При этом основной рост приходится на Африку: число проживающих на континенте людей в ближайшие два десятилетия увеличится более чем в два раза.
В DSW отмечают, что хотя абсолютная численность людей продолжает расти, темпы прироста постоянно падают. Снижение уровня рождаемости за последние десятилетия уже затронуло почти все регионы планеты.
Ожидается, к середине 2080-х население Земли достигнет своего численного пика – десять миллиардов. После этого, по прогнозам, сокращение рождаемости и увеличение смертности приведет к старению населения мира и уменьшению количества людей на планете.
Согласно официальным данным Национального статистического комитета Беларуси, за последние 10 лет количество населения республики снизилось: если по состоянию на 1 января 2014 года его численность составляла 9,443 миллиона человек, то на эту же дату 2025-го – 9,155 миллиона.