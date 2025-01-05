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Насколько увеличилось население Земли за 2024 год

Насколько увеличилось население Земли за 2024 год

Sputnik Грузия

Хотя абсолютная численность людей продолжает расти, темпы прироста постоянно падают 05.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-05T16:57+0400

2025-01-05T16:57+0400

2025-01-05T16:57+0400

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ТБИЛИСИ, 5 янв – Sputnik. Население Земли планеты за истекший год увеличилось на 81,6 миллиона человек, составив к концу 2024-го 8,156 миллиарда, говорится в отчете Немецкого фонда мирового населения (Deutsche Stiftung Weltbevölkerung)."Естественный прирост в настоящее время составляет 0,9%", – отмечается в документе.По оценкам ООН, население Земли через 12 лет может превысить отметку в 9 миллиардов человек. При этом основной рост приходится на Африку: число проживающих на континенте людей в ближайшие два десятилетия увеличится более чем в два раза.Ожидается, к середине 2080-х население Земли достигнет своего численного пика – десять миллиардов. После этого, по прогнозам, сокращение рождаемости и увеличение смертности приведет к старению населения мира и уменьшению количества людей на планете.Согласно официальным данным Национального статистического комитета Беларуси, за последние 10 лет количество населения республики снизилось: если по состоянию на 1 января 2014 года его численность составляла 9,443 миллиона человек, то на эту же дату 2025-го – 9,155 миллиона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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