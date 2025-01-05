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Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией закрыта для большегрузов

Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией закрыта для большегрузов

Sputnik Грузия

Движение других видов автотранспортных средств на участке Гудаури (Поста)-Коби свободно 05.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-05T21:05+0400

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2025-01-05T21:05+0400

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верхний ларс

ситуация на военно-грузинской дороге

департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 5 янв – Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом временно ограничено на участке Гудаури (Поста)-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, сообщили в департаменте автомобильных дорог. Причиной введения ограничений стала непогода. Движение других видов автотранспортных средств на участке Гудаури (Поста)-Коби свободно. По информации Национального агентства окружающей среды, движение на участке Степанцминда-Ларс будет осуществляться в обычном режиме. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на данный момент является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

грузия, новости, погода, национальное агентство окружающей среды, верхний ларс, ситуация на военно-грузинской дороге, департамент автомобильных дорог