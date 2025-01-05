https://sputnik-georgia.ru/20250105/zivzivadze-podpisal-kontrakt-s-nemetskim-khaydemkhaymom-iz-bundesligi-291654108.html

Зивзивадзе подписал контракт с немецким "Хайдемхаймом" из Бундеслиги

Зивзивадзе подписал контракт с немецким "Хайдемхаймом" из Бундеслиги

Sputnik Грузия

Грузинский нападающий с осени является лучшим бомбардиром Второй Бундеслиги с 12 голами 05.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-05T14:20+0400

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2025-01-05T14:20+0400

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ТБИЛИСИ, 5 янв – Sputnik. Нападающий сборной Грузии по футболу и немецкого "Карлсруэ" Буду Зивзивадзе прошел медицинское обследование в "Хайдемхайме" и подписал контракт с новым клубом до 2029 года, информацию публикует официальный сайт клуба. Нападающий "Карлсруэ", который с осени является лучшим бомбардиром Второй Бундеслиги с 12 голами, попал в поле зрения клубов из Китая и Южной Кореи, которые предлагали футболисту более высокую зарплату, нежели руководство "Хайденхайма". Несмотря на это, Зивзивадзе предпочел играть в Бундеслиге. "Хайденхайм" находится на предпоследней строчке в Бундеслиге и борется за сохранение места в высшей лиге Германии. Свой контракт с "Карлсруэ" 30-летний Зивзивадзе также подписал в январе во время зимнего трансферного окна в 2023 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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спорт, грузия, новости, буду зивзивадзе, германия, футбол