https://sputnik-georgia.ru/20250105/zivzivadze-podpisal-kontrakt-s-nemetskim-khaydemkhaymom-iz-bundesligi-291654108.html
Зивзивадзе подписал контракт с немецким "Хайдемхаймом" из Бундеслиги
Зивзивадзе подписал контракт с немецким "Хайдемхаймом" из Бундеслиги
Sputnik Грузия
Грузинский нападающий с осени является лучшим бомбардиром Второй Бундеслиги с 12 голами 05.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-05T14:20+0400
2025-01-05T14:20+0400
2025-01-05T14:20+0400
спорт
грузия
новости
буду зивзивадзе
германия
футбол
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/06/1a/288601113_0:56:1084:666_1920x0_80_0_0_287c5c4fd5e442c3b6db4a78f77ab7f7.jpg
ТБИЛИСИ, 5 янв – Sputnik. Нападающий сборной Грузии по футболу и немецкого "Карлсруэ" Буду Зивзивадзе прошел медицинское обследование в "Хайдемхайме" и подписал контракт с новым клубом до 2029 года, информацию публикует официальный сайт клуба. Нападающий "Карлсруэ", который с осени является лучшим бомбардиром Второй Бундеслиги с 12 голами, попал в поле зрения клубов из Китая и Южной Кореи, которые предлагали футболисту более высокую зарплату, нежели руководство "Хайденхайма". Несмотря на это, Зивзивадзе предпочел играть в Бундеслиге. "Хайденхайм" находится на предпоследней строчке в Бундеслиге и борется за сохранение места в высшей лиге Германии. Свой контракт с "Карлсруэ" 30-летний Зивзивадзе также подписал в январе во время зимнего трансферного окна в 2023 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
германия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/06/1a/288601113_0:0:1084:813_1920x0_80_0_0_4c73d3c2e4e81b2f37a304400648995d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, грузия, новости, буду зивзивадзе, германия, футбол
спорт, грузия, новости, буду зивзивадзе, германия, футбол
Зивзивадзе подписал контракт с немецким "Хайдемхаймом" из Бундеслиги
Грузинский нападающий с осени является лучшим бомбардиром Второй Бундеслиги с 12 голами
ТБИЛИСИ, 5 янв – Sputnik. Нападающий сборной Грузии по футболу и немецкого "Карлсруэ" Буду Зивзивадзе прошел медицинское обследование в "Хайдемхайме" и подписал контракт с новым клубом до 2029 года, информацию публикует официальный сайт клуба.
Нападающий "Карлсруэ", который с осени является лучшим бомбардиром Второй Бундеслиги с 12 голами, попал в поле зрения клубов из Китая и Южной Кореи, которые предлагали футболисту более высокую зарплату, нежели руководство "Хайденхайма". Несмотря на это, Зивзивадзе предпочел играть в Бундеслиге.
"Мы давно следим за игрой Зивзивадзе в "Карлсруэ". В прошлом году он был одним из лидеров команды. В этом сезоне проявил себя еще лучше и сумел забить 12 голов. Буду проявил качества бомбардира. Мы уверены, что он скоро сможет привыкнуть к команде и поможет нам сохранить место в Бундеслиге", – заявил генеральный директор "Хайденхайма" Хольгер Санвальд.
"Хайденхайм" находится на предпоследней строчке в Бундеслиге и борется за сохранение места в высшей лиге Германии.
Свой контракт с "Карлсруэ" 30-летний Зивзивадзе также подписал в январе во время зимнего трансферного окна в 2023 году.