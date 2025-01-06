https://sputnik-georgia.ru/20250106/chto-proiskhodit-v-kitae-poslednie-novosti-o-zabolevaemosti-respiratornymi-zabolevaniyami-291660314.html

Что происходит в Китае? Последние новости о заболеваемости респираторными заболеваниями

Что происходит в Китае? Последние новости о заболеваемости респираторными заболеваниями

Sputnik Грузия

В настоящее время продолжает расти число случаев заражения вирусами гриппа, и более 99% из них – заражение вирусом гриппа А (H1N1) 06.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-06T16:40+0400

2025-01-06T16:40+0400

2025-01-06T16:40+0400

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ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Период пиковой заболеваемости респираторными заболеваниями, возбудителями которых чаще всего становятся вирусы гриппа и микоплазменной пневмонии, зафиксирован в Китае в связи с похолоданием, заявила главврач Пекинской детской больницы Ван Цюань. Ранее в СМИ появилась информация, что в Китае зафиксирована вспышка метапневмовируса человека, вызывающего обеспокоенность у врачей.Медик пояснила, что после заражения основным симптомом у детей является повышенная температура, которая может сопровождаться мышечной и головной болью, кашлем, насморком, чиханием, болью в горле. Между тем, как отметила врач, дети чаще взрослых страдают от тошноты, рвоты, диареи, болей в животе или потери аппетита после заражения гриппом. Повышенная температура у детей обычно держится 2-3 дня, а общее течение заболевания составляет около недели, кашель может оставаться и дольше. Тем временем официальный представитель государственного комитета КНР по вопросам здравоохранения КНР Ху Цянцян заявил, что в Китае в связи с похолоданием наступил период высокой заболеваемости респираторными инфекционными заболеваниями, такими как грипп и пневмония. Он, в частности, порекомендовал населению своевременно проходить вакцинацию, принимать меры для индивидуальной защиты, регулярно мыть руки, проветривать помещения и придерживаться правильного образа жизни. В свою очередь официальный представитель МИД КНР Мао Нин ранее на этой неделе заявила, что зима – сезон высокой заболеваемости респираторными инфекциями в северном полушарии. По ее словам, в настоящее время масштабы эпидемии соответствующих заболеваний в Китае ниже, чем в прошлом году. При этом Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний сообщил, что "в настоящее время продолжает расти коэффициент положительных случаев заражения вирусами гриппа, и более 99% из них – заражение вирусом гриппа А (H1N1)". Основными возбудителями респираторных болезней у людей, прошедших тестирование в амбулаторных отделениях больниц или в отделениях неотложной помощи, преимущественно являются вирус гриппа, метапневмовирус человека и риновирус, а у тех, кто поступает в больницы с тяжелой формой респираторных заболеваний, выявляют вирус гриппа, микоплазменную пневмонию и метапневмовирус человека.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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