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Какой будет погода в Грузии на Рождество?

Какой будет погода в Грузии на Рождество?

Sputnik Грузия

В Тбилиси ожидается преимущественно ясная погода 06.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-06T21:40+0400

2025-01-06T21:40+0400

2025-01-06T21:40+0400

погода

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национальное агентство окружающей среды

прогноз погоды в грузии

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ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Синоптики прогнозируют преимущественно ясную погоду во всех регионах Грузии 7-9 января, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. В Тбилиси ожидается преимущественно ясная погода. Температура воздуха днем 7-8 января составит +5-+7 градусов, а 9 января температура прогреется до 12 градусов. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) 7-9 января осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит +16, +18 градусов. В низинах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) ожидается преимущественно ясная погода 7-9 января. Температура воздуха днем составит +15, +17 градусов. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) в этот период погода будет безоблачной, а температура воздуха днем составит +11, +13 градусов. В высокогорных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро) также не ждут осадки. Температура воздуха днем составит +8, +10 градусов. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) 7-9 нваря будет преимущественно ясная погода. Температура воздуха 7 и 8 января составит +6,+8 градусов, а 9 января +10, +12 градусов. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) погода преимущественно будет без осадков. Температура воздуха днем 7-8 января составит +10, +9 градусов, а 9 января +11,+13 градусов. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) синоптики почти не ждут осадки. Температура воздуха днем 7 и 8 января составит +5,+7 градусов, а 9 января +9, +11 градусов. В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) температура воздуха днем 7-8 января составит +3,+5 градусов, а 9 января +6, +8 градусов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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