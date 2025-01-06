https://sputnik-georgia.ru/20250106/napadenie-na-turistov-v-gorakh-gruzii--mvd-vedet-rassledovanie-291659948.html

Нападение на туристов в горах Грузии – МВД ведет расследование

Нападение на туристов в горах Грузии – МВД ведет расследование

Sputnik Грузия

По информации грузинских СМИ, злоумышленники предприняли попытку сексуального насилия женщины, а ее спутника убили 06.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-06T14:04+0400

2025-01-06T14:04+0400

2025-01-06T14:04+0400

происшествия

местия

грузия

новости

самегрело

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/17/249059117_0:212:3068:1937_1920x0_80_0_0_8004e1d44840b99800ee8e91b9b817d6.jpg

ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии расследует факт вооруженного нападения на туристов из России в высокогорной Местия, в регионе Самегрело – Земо Сванети, сообщает Первый канал. По данным СМИ, на супружескую пару накануне напали у села Накра. Нападавших предположительно было двое. Согласно показаниям женщины, нападавшие увезли ее мужа в машине, когда он был без сознания и, скорее всего, уже мертв, пытаясь таким образом скрыть преступление. По имеющейся информации, автомобиль найден, и в нем обнаружены следы крови, но местонахождение иностранного гражданина по-прежнему неизвестно. Его поиски все еще продолжаются. Согласно имеющейся информации, женщина уже опознала предполагаемых преступников, и полиции известны их личности. Следственные действия в селе Накра продолжаются. На данный момент известно, что уголовное дело возбуждено по двум статьям УК Грузии – "Разбой" и "Противоправное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

местия

самегрело

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, местия, грузия, новости, самегрело