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Нападение на туристов в горах Грузии – МВД ведет расследование
Нападение на туристов в горах Грузии – МВД ведет расследование
Sputnik Грузия
По информации грузинских СМИ, злоумышленники предприняли попытку сексуального насилия женщины, а ее спутника убили 06.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-06T14:04+0400
2025-01-06T14:04+0400
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ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии расследует факт вооруженного нападения на туристов из России в высокогорной Местия, в регионе Самегрело – Земо Сванети, сообщает Первый канал. По данным СМИ, на супружескую пару накануне напали у села Накра. Нападавших предположительно было двое. Согласно показаниям женщины, нападавшие увезли ее мужа в машине, когда он был без сознания и, скорее всего, уже мертв, пытаясь таким образом скрыть преступление. По имеющейся информации, автомобиль найден, и в нем обнаружены следы крови, но местонахождение иностранного гражданина по-прежнему неизвестно. Его поиски все еще продолжаются. Согласно имеющейся информации, женщина уже опознала предполагаемых преступников, и полиции известны их личности. Следственные действия в селе Накра продолжаются. На данный момент известно, что уголовное дело возбуждено по двум статьям УК Грузии – "Разбой" и "Противоправное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, местия, грузия, новости, самегрело
происшествия, местия, грузия, новости, самегрело
Нападение на туристов в горах Грузии – МВД ведет расследование
По информации грузинских СМИ, злоумышленники предприняли попытку сексуального насилия женщины, а ее спутника убили
ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии расследует факт вооруженного нападения на туристов из России в высокогорной Местия, в регионе Самегрело – Земо Сванети, сообщает Первый канал.
По данным СМИ, на супружескую пару накануне напали у села Накра. Нападавших предположительно было двое.
По информации телеканала "Мтавари архи", неизвестные лица, предположительно, предприняли попытку сексуального насилия в отношении женщины. Они потребовали от мужчины выйти из машины, в ходе чего началась потасовка, злоумышленники открыли огонь и ранили мужчину.
Согласно показаниям женщины, нападавшие увезли ее мужа в машине, когда он был без сознания и, скорее всего, уже мертв, пытаясь таким образом скрыть преступление.
По имеющейся информации, автомобиль найден, и в нем обнаружены следы крови, но местонахождение иностранного гражданина по-прежнему неизвестно. Его поиски все еще продолжаются.
Согласно имеющейся информации, женщина уже опознала предполагаемых преступников, и полиции известны их личности. Следственные действия в селе Накра продолжаются.
На данный момент известно, что уголовное дело возбуждено по двум статьям УК Грузии – "Разбой" и "Противоправное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия".