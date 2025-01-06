https://sputnik-georgia.ru/20250106/rabotu-metro-v-tbilisi-prodlili-na-rozhdestvo-291663792.html

Работу метро в Тбилиси продлили на Рождество

Работу метро в Тбилиси продлили на Рождество

Sputnik Грузия

Проезд будет бесплатным с 23:00 6 января 06.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-06T18:19+0400

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грузия

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рождество

тбилисский метрополитен

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ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Тбилисский метрополитен будет обслуживать пассажиров в Рождество до 03:00 утра, сообщила пресс-служба мэрии Тбилиси. В канун Рождества обслуживание пассажиров в метро продлят с 00:00 6 января до 03:00 7 января. Проезд будет бесплатным с 23:00 6 января. Православные Грузии во вторник празднуют один из самых больших христианских праздников – Рождество Христово. В ночь Рождества Христова с 6 на 7 января во всех православных храмах Грузии пройдут праздничные богослужения. В этот день в городах по всей стране проходит торжественное шествие "Алило".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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грузия, новости, общество, религия , рождество, тбилисский метрополитен