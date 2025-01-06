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Работу метро в Тбилиси продлили на Рождество
Работу метро в Тбилиси продлили на Рождество
Sputnik Грузия
Проезд будет бесплатным с 23:00 6 января 06.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-06T18:19+0400
2025-01-06T18:19+0400
2025-01-06T18:34+0400
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ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Тбилисский метрополитен будет обслуживать пассажиров в Рождество до 03:00 утра, сообщила пресс-служба мэрии Тбилиси. В канун Рождества обслуживание пассажиров в метро продлят с 00:00 6 января до 03:00 7 января. Проезд будет бесплатным с 23:00 6 января. Православные Грузии во вторник празднуют один из самых больших христианских праздников – Рождество Христово. В ночь Рождества Христова с 6 на 7 января во всех православных храмах Грузии пройдут праздничные богослужения. В этот день в городах по всей стране проходит торжественное шествие "Алило".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, религия , рождество, тбилисский метрополитен
грузия, новости, общество, религия , рождество, тбилисский метрополитен
Работу метро в Тбилиси продлили на Рождество
18:19 06.01.2025 (обновлено: 18:34 06.01.2025)
Проезд будет бесплатным с 23:00 6 января
ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Тбилисский метрополитен будет обслуживать пассажиров в Рождество до 03:00 утра, сообщила пресс-служба мэрии Тбилиси.
В канун Рождества обслуживание пассажиров в метро продлят с 00:00 6 января до 03:00 7 января.
Проезд будет бесплатным с 23:00 6 января.
Православные Грузии во вторник празднуют один из самых больших христианских праздников – Рождество Христово. В ночь Рождества Христова с 6 на 7 января во всех православных храмах Грузии пройдут праздничные богослужения. В этот день в городах по всей стране проходит торжественное шествие "Алило".