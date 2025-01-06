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Турция построит высокоскоростную железную дорогу до границы с Грузией – Эрдоган

Турция построит высокоскоростную железную дорогу до границы с Грузией – Эрдоган

Sputnik Грузия

Железная дорога Самсун-Сарпи протяженностью 509 километров будет обслуживать 10 миллионов человек в год 06.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-06T11:56+0400

2025-01-06T11:56+0400

2025-01-06T11:56+0400

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ТБИЛИСИ, 6 янв – Sputnik. Проект высокоскоростной железной дороги Самсун-Трабзон-Сарпи обеспечит железнодорожное сообщение между Анкарой, Черноморским регионом страны и Грузией, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на съезде правящей партии Турции в Ризе. После реализации этого проекта города Орду, Гиресун, Трабзон, Ризе и Артвин будут соединены друг с другом высокоскоростной железной дорогой, которая начнется в Самсуне. Строительство железной дороги планируется начать в ближайшее время. В конце прошлого года стало известно, что правительство Турции начинает строительство железной дороги, соединяющей Самсун и Сарпи. Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу заявил, что железная дорога Самсун-Сарпи протяженностью 509 километров будет обслуживать 10 миллионов человек в год.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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турция, экономика, новости, грузия, трабзон, анкара, реджеп тайип эрдоган, сарпи