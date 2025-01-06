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В США раздали "Золотые глобусы": фильм-победитель – "Бруталист"

В США раздали "Золотые глобусы": фильм-победитель – "Бруталист"

Sputnik Грузия

Российский актер Юра Борисов, которого номинировали в категории "Лучшая мужская роль второго плана" за роль в фильме "Анора", уступил победу Кирану Калкину 06.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-06T10:49+0400

2025-01-06T10:49+0400

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ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Кинофильм режиссера Брэди Корбета "Бруталист" победил сразу в нескольких номинациях американской кинопремии "Золотой глобус" – картина названа "Лучшим фильмом-драмой".82-я церемония вручения наград Голливудской ассоциации иностранной прессы состоялась 5 января в Лос-Анджелесе. Трансляцию вел телеканал CBS News.Актер фильма Эдриен Броуди победил в номинации "Лучшая мужская роль в драме". Режиссер картины Брэди Корбет получил награду как лучший режиссер.Среди претендентов в номинации "Лучший фильм-драма" были также фильмы "Конклав", "Дюна: часть вторая", "Совершенный незнакомец", "Пятое сентября" и "Мальчишки из Никеля".В номинации "Лучший фильм (комедия или мюзикл)" победила лента Жака Одиара "Эмилия Перес". Она же лидер в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Лучшим анимационным фильмом признан латвийский мультфильм "Flow" режиссера Гинтса Зилбалодиса."Cегун" взял награду за лучший драматический сериал, лучший комедийный сериал – "Хитрости", а лучший мини-сериал – "Олененок". В номинации "Лучшая роль в комедии или мюзикле" победили Себастиан Стэн ("Другой человек") и Деми Мур ("Субстанция").Любопытно, что российский актер Юра Борисов, которого номинировали в категории "Лучшая мужская роль второго плана" за роль в фильме "Анора", уступил победу Кирану Калкину ("Настоящая боль"). Приз за лучшую драматическую женскую роль получила Фернанда Торрес ("Я все еще здесь"). Награду же за лучшую женскую роль второго плана получила Зои Салдана ("Эмилия Перес").Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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