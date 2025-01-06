https://sputnik-georgia.ru/20250106/verkhniy-lars-segodnya-doroga-iz-gruzii-v-rossiyu-otkryta-291663624.html

Верхний Ларс сегодня: дорога из Грузии в Россию открыта

Верхний Ларс сегодня: дорога из Грузии в Россию открыта

Sputnik Грузия

Передвижение большегрузов на этом участке ограничили накануне из-за непогоды 06.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-06T17:42+0400

2025-01-06T17:42+0400

2025-01-06T17:42+0400

национальное агентство окружающей среды

верхний ларс

погода

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грузия

гудаури

грузино-российская граница

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ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Восстановлено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом на участке Гудаури (Поста)-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, сообщили в департаменте автомобильных дорог. Передвижение большегрузов на данном участке ограничили 5 января из-за непогоды. Движение других видов автотранспортных средств на участке Гудаури (Поста)-Коби было свободно. По информации Национального агентства окружающей среды, движение на участках Гудаури (Поста)-Коби и Степанцминда-Ларс будет осуществляться в безостановочном режиме. На участке Гудаури (Поста)-Коби разрешено движение на объездной дороге первого лавинозащитного тоннеля. А на объездных дорогах остальных тоннелей это запрещено. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на данный момент является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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национальное агентство окружающей среды, верхний ларс, погода, новости, грузия, гудаури, грузино-российская граница