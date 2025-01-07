https://sputnik-georgia.ru/20250107/basilashvili-nachal-kvalifikatsiyu-na-australian-open-s-pobedy-291677038.html

Басилашвили начал квалификацию на Australian Open с победы

Басилашвили начал квалификацию на Australian Open с победы

Sputnik Грузия

Басилашвили выиграл встречу в двух сетах – 6:1, 6:4 – за один час и 14 минут 07.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-07T19:52+0400

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ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Грузинский теннисист Николоз Басилашвили без особых усилий выиграл первую встречу отборочного этапа Открытого чемпионата Австралии против 16-летнего австралийца Круза Хьюитта. Круз Хьюитт – сын легендарного австралийского теннисиста Ллейтона Хьюитта, и он занимает 1263-е место в рейтинге ATP. В то время как Басилашвили расположился на 210-й строчке. Басилашвили выиграл встречу в двух сетах – 6:1, 6:4 – за один час и 14 минут. Во второй тур квалификации пробилась также грузинская теннисистка Мариам Болквадзе, занимающая 213-е место в рейтинге WTA. В первой встрече она обыграла соперницу из Хорватии Антонию Ружич в трех сетах за 2 часа 6 минут – 3:6, 6:3, 6:3. Матчи квалификации Australian Open проходят с 6 по 10 января. Матчи основных сеток пройдут с 12 по 26 января. Соревнование традиционно открывает сезон турниров серии Большого шлема в рамках календарного года. Призовой фонд турнира составил более 96 млн австралийских долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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