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Любовь определила культуру и историю Грузии – премьер поздравил православных с Рождеством
Любовь определила культуру и историю Грузии – премьер поздравил православных с Рождеством
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Премьер Грузии традиционно встретил Рождество в кафедральном соборе Святой Троицы Цминда Самеба в Тбилиси 07.01.2025, Sputnik Грузия
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2025-01-07T10:57+0400
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ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Рождество – это великий праздник, олицетворяющий любовь, надежду и веру в светлое будущее – ценности, которые определили культуру и историю грузинского народа, сказано в письменном поздравлении премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе. Православные жители Грузии в воскресенье празднуют один из самых главных христианских праздников – Рождество Христово. Глава правительства Грузии пожелал жителям страны мира, счастья и любви в семьях. Как и в прошлом году, премьер-министр Грузии встретил Рождество в кафедральном соборе Святой Троицы Цминда Самеба в Тбилиси. Вместе с ним на праздничной службе присутствовали президент Михаил Кавелашвили, спикер парламента Шалва Папуашвили с семьями, а также некоторые министры и депутаты парламента.В ночь Рождества Христова, с 6 на 7 января, во всех православных храмах Грузии прошли праздничные богослужения. А 7 января в некоторых городах страны проходит торжественное шествие "Алило". В Тбилиси ежегодное рождественское шествие "Алило" начнется в воскресенье в 14:00. Участники шествия пройдут от площади Первой Республики через проспект Руставели, площадь Свободы и мост Бараташвили к кафедральному собору Самеба. История шествия "Алило" насчитывает уже 15 столетий. Главная цель шествия – благотворительность. Жители Тбилиси передают участникам шествия подарки и пожертвования, которые в последующие дни распределяются среди неимущих, детей-сирот и отправляются в дома престарелых.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе, михаил кавелашвили, кафедральный собор самеба, тбилиси, шалва папуашвили
грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе, михаил кавелашвили, кафедральный собор самеба, тбилиси, шалва папуашвили
Любовь определила культуру и историю Грузии – премьер поздравил православных с Рождеством
10:32 07.01.2025 (обновлено: 10:57 07.01.2025)
Премьер Грузии традиционно встретил Рождество в кафедральном соборе Святой Троицы Цминда Самеба в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Рождество – это великий праздник, олицетворяющий любовь, надежду и веру в светлое будущее – ценности, которые определили культуру и историю грузинского народа, сказано в письменном поздравлении премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе.
Православные жители Грузии в воскресенье празднуют один из самых главных христианских праздников – Рождество Христово.
"Этот великий, дорогой для всех нас христианский праздник олицетворяет любовь, надежду, обновление, веру в светлое будущее – ценности, которые определили всю нашу культуру и историю и до сих пор направляют нашу повседневность", – написал премьер.
Глава правительства Грузии пожелал жителям страны мира, счастья и любви в семьях.
Как и в прошлом году, премьер-министр Грузии встретил Рождество в кафедральном соборе Святой Троицы Цминда Самеба в Тбилиси. Вместе с ним на праздничной службе присутствовали президент Михаил Кавелашвили, спикер парламента Шалва Папуашвили с семьями, а также некоторые министры и депутаты парламента.
В ночь Рождества Христова, с 6 на 7 января, во всех православных храмах Грузии прошли праздничные богослужения. А 7 января в некоторых городах страны проходит торжественное шествие "Алило".
В Тбилиси ежегодное рождественское шествие "Алило" начнется в воскресенье в 14:00. Участники шествия пройдут от площади Первой Республики через проспект Руставели, площадь Свободы и мост Бараташвили к кафедральному собору Самеба.
История шествия "Алило" насчитывает уже 15 столетий. Главная цель шествия – благотворительность. Жители Тбилиси передают участникам шествия подарки и пожертвования, которые в последующие дни распределяются среди неимущих, детей-сирот и отправляются в дома престарелых.