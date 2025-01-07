https://sputnik-georgia.ru/20250107/lyubov-opredelila-kulturu-i-istoriyu-gruzii---premer-pozdravil-pravoslavnykh--s-rozhdestvom-291670970.html

Любовь определила культуру и историю Грузии – премьер поздравил православных с Рождеством

Любовь определила культуру и историю Грузии – премьер поздравил православных с Рождеством

Sputnik Грузия

Премьер Грузии традиционно встретил Рождество в кафедральном соборе Святой Троицы Цминда Самеба в Тбилиси 07.01.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Рождество – это великий праздник, олицетворяющий любовь, надежду и веру в светлое будущее – ценности, которые определили культуру и историю грузинского народа, сказано в письменном поздравлении премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе. Православные жители Грузии в воскресенье празднуют один из самых главных христианских праздников – Рождество Христово. Глава правительства Грузии пожелал жителям страны мира, счастья и любви в семьях. Как и в прошлом году, премьер-министр Грузии встретил Рождество в кафедральном соборе Святой Троицы Цминда Самеба в Тбилиси. Вместе с ним на праздничной службе присутствовали президент Михаил Кавелашвили, спикер парламента Шалва Папуашвили с семьями, а также некоторые министры и депутаты парламента.В ночь Рождества Христова, с 6 на 7 января, во всех православных храмах Грузии прошли праздничные богослужения. А 7 января в некоторых городах страны проходит торжественное шествие "Алило". В Тбилиси ежегодное рождественское шествие "Алило" начнется в воскресенье в 14:00. Участники шествия пройдут от площади Первой Республики через проспект Руставели, площадь Свободы и мост Бараташвили к кафедральному собору Самеба. История шествия "Алило" насчитывает уже 15 столетий. Главная цель шествия – благотворительность. Жители Тбилиси передают участникам шествия подарки и пожертвования, которые в последующие дни распределяются среди неимущих, детей-сирот и отправляются в дома престарелых.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе, михаил кавелашвили, кафедральный собор самеба, тбилиси, шалва папуашвили