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Премьер Грузии выразил соболезнования семьям жертв землетрясения в Китае
Премьер Грузии выразил соболезнования семьям жертв землетрясения в Китае
Sputnik Грузия
Власти подтвердили гибель 126 человек, еще 188 получили травмы разной степени тяжести 07.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-07T22:44+0400
2025-01-07T22:44+0400
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ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе от имени правительства Грузии и грузинского народа выражает соболезнования семьям жертв разрушительного землетрясения в Китае.В Тибетском автономном районе на юго-западе Китая утром во вторник произошло землетрясение магнитудой 6,8. Его очаг залегал на глубине 10 километров, после подземных толчков сейсмологи зафиксировали 49 афтершоков."Мы глубоко опечалены разрушительным землетрясением в Китае. От имени правительства и народа Грузии выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Наши мысли и молитвы с пострадавшими, и мы солидарны в это трудное время", – написал Ираклий Кобахидзе в соцсетях.В радиусе 20 километров от эпицентра расположены 3 поселка и 27 деревень, где проживают около 6,9 тысячи человек. После землетрясения сейсмологи зафиксировали 49 афтершоков. Власти подтвердили гибель 126 человек, еще 188 получили травмы разной степени тяжести.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, в мире, китай, происшествия, грузия, ираклий кобахидзе, землетрясения в грузии
Премьер Грузии выразил соболезнования семьям жертв землетрясения в Китае
22:44 07.01.2025 (обновлено: 23:20 07.01.2025)
Власти подтвердили гибель 126 человек, еще 188 получили травмы разной степени тяжести
ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе от имени правительства Грузии и грузинского народа выражает соболезнования семьям жертв разрушительного землетрясения в Китае.
В Тибетском автономном районе на юго-западе Китая утром во вторник произошло землетрясение магнитудой 6,8. Его очаг залегал на глубине 10 километров, после подземных толчков сейсмологи зафиксировали 49 афтершоков.
"Мы глубоко опечалены разрушительным землетрясением в Китае. От имени правительства и народа Грузии выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Наши мысли и молитвы с пострадавшими, и мы солидарны в это трудное время", – написал Ираклий Кобахидзе в соцсетях.
В радиусе 20 километров от эпицентра расположены 3 поселка и 27 деревень, где проживают около 6,9 тысячи человек. После землетрясения сейсмологи зафиксировали 49 афтершоков. Власти подтвердили гибель 126 человек, еще 188 получили травмы разной степени тяжести.