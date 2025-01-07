https://sputnik-georgia.ru/20250107/premer-gruzii-vyrazil-soboleznovaniya-semyam-zhertv-zemletryaseniya-v-kitae-291678617.html

Премьер Грузии выразил соболезнования семьям жертв землетрясения в Китае

Премьер Грузии выразил соболезнования семьям жертв землетрясения в Китае

Sputnik Грузия

Власти подтвердили гибель 126 человек, еще 188 получили травмы разной степени тяжести 07.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-07T22:44+0400

2025-01-07T22:44+0400

2025-01-07T23:20+0400

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землетрясения в грузии

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ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе от имени правительства Грузии и грузинского народа выражает соболезнования семьям жертв разрушительного землетрясения в Китае.В Тибетском автономном районе на юго-западе Китая утром во вторник произошло землетрясение магнитудой 6,8. Его очаг залегал на глубине 10 километров, после подземных толчков сейсмологи зафиксировали 49 афтершоков."Мы глубоко опечалены разрушительным землетрясением в Китае. От имени правительства и народа Грузии выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Наши мысли и молитвы с пострадавшими, и мы солидарны в это трудное время", – написал Ираклий Кобахидзе в соцсетях.В радиусе 20 километров от эпицентра расположены 3 поселка и 27 деревень, где проживают около 6,9 тысячи человек. После землетрясения сейсмологи зафиксировали 49 афтершоков. Власти подтвердили гибель 126 человек, еще 188 получили травмы разной степени тяжести.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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