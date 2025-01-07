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Рождественское послание Католикос-Патриарха всея Грузии: главные тезисы
Рождественское послание Католикос-Патриарха всея Грузии: главные тезисы
Sputnik Грузия
Рождественское послание было зачитано в рождественскую ночь в православных храмах страны 07.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-07T16:45+0400
2025-01-07T16:45+0400
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ТБИЛИСИ, 7 янв— Sputnik. Суть человеческой натуры, уход от веры, заповедь любви и понятие веры, передаваемой из поколения в поколение, стали главными темами рождественского послания Католикос-Патриарха всея Грузии Илии II. Рождественское послание было зачитано в рождественскую ночь в православных храмах страны. В своем послании к верующим Католикос-Патриарх напомнил верующим о сути человека. Патриарх также отметил, что человек может легко отдалиться от Бога, и назвал признаки, которые характеризуют человека, отвернувшегося от веры. "Гордыня и эгоизм являются явными признаками отошедшего от Бога человека. После грехопадения у наших прародителей проявилось предрасположение к этому и серьезно исказило их личные отношения – забота о друг друге, о мире, опора на Бога сменились на заботу о себе и эгоцентризм", – сказано в послании. В послании отмечено, что эгоцентризм стал неотъемлемой частью и сегодняшней реальности, когда доминирует собственное "я". Католикос-Патриарх напомнил верующим, что если у человека и есть таланты и способности, то они дарованы Богом. "Наше в этом – только личная воля, чтобы правильно этим управлять. Вместе с тем наше призвание – быть служителями ближних на пути к Господу. Иисус Христос пришел в мир для служения и поручил эту миссию нам. Так что верность другому человеку, любовь и самоотверженность является тем, что ведет нас к Богу", – сказано в послании. Патриарх призвал верующих соблюдать заповедь "Возлюби ближнего своего, как самого себя". По его словам, еще одним признаком отдаления человека от Бога является страх смерти. "Качеством падшего человека является и страх смерти. Поэтому он искал и продолжает искать пути продления жизни, придумывает различные методы, чтобы создать иллюзию благополучия, но напрасно. Это становится причиной еще больших ошибок и углубляет в нас существующий духовный кризис", – говорится в послании патриарха. По его словам, человек не осознает, что страх смерти порожден грехами и что порабощенная грехом душа неосознанно хочет избежать встречи с Господом и поэтому мечется. Патриарх отмечает, что люди для этого впадают или в нигилизм, или в атеизм, и, воспринимая жизнь как период между рождением и смертью, они не чувствуют ответственности ни перед людьми, ни перед Богом – за добро, зло, фарисейство, верность, месть, любовь или пороки. Еще одной важной темой послания Католикос-Патриарха всея Грузии стала вера. Патриарх отметил, что Грузия с появлением христианства отреклась от идолов и с радостью приняла благую весть Небес. "Это было твердым цивилизованным выбором грузин, который превратился в опорный столп национального сознания", – говорится в послании. Патриарх призвал верующих следить за своим языком и делами, прислушиваться к голосу совести и мудрости Божьей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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религия , грузия, новости, общество, католикос-патриарх всея грузии илия ii, рождество
религия , грузия, новости, общество, католикос-патриарх всея грузии илия ii, рождество
Рождественское послание Католикос-Патриарха всея Грузии: главные тезисы
16:45 07.01.2025 (обновлено: 17:11 07.01.2025)
Рождественское послание было зачитано в рождественскую ночь в православных храмах страны
ТБИЛИСИ, 7 янв— Sputnik. Суть человеческой натуры, уход от веры, заповедь любви и понятие веры, передаваемой из поколения в поколение, стали главными темами рождественского послания Католикос-Патриарха всея Грузии Илии II.
Рождественское послание было зачитано в рождественскую ночь в православных храмах страны.
В своем послании к верующим Католикос-Патриарх напомнил верующим о сути человека.
"Только человек создан по образу и подобию Бога, разумный, говорящий, наделенный добротой, свободной волей и божественной любовью, призванный постичь истину и служить ей", – говорится в послании.
Патриарх также отметил, что человек может легко отдалиться от Бога, и назвал признаки, которые характеризуют человека, отвернувшегося от веры.
"Гордыня и эгоизм являются явными признаками отошедшего от Бога человека. После грехопадения у наших прародителей проявилось предрасположение к этому и серьезно исказило их личные отношения – забота о друг друге, о мире, опора на Бога сменились на заботу о себе и эгоцентризм", – сказано в послании.
В послании отмечено, что эгоцентризм стал неотъемлемой частью и сегодняшней реальности, когда доминирует собственное "я".
"Природа эгоиста такова, что он радуется самому себе, ему нравятся таланты в самом себе, которые он считает собственным достижением, и осознанно или неосознанно пытается проявить себя, забывая про Бога и механически упоминая его имя", – говорится в послании.
Католикос-Патриарх напомнил верующим, что если у человека и есть таланты и способности, то они дарованы Богом.
"Наше в этом – только личная воля, чтобы правильно этим управлять. Вместе с тем наше призвание – быть служителями ближних на пути к Господу. Иисус Христос пришел в мир для служения и поручил эту миссию нам. Так что верность другому человеку, любовь и самоотверженность является тем, что ведет нас к Богу", – сказано в послании.
Патриарх призвал верующих соблюдать заповедь "Возлюби ближнего своего, как самого себя".
"Только этим путем мы сможем совершить личное великое чудо – изгнать из сердца эгоизм и поселить в нем Господа, только так мы получим Небесное гражданство", – отмечено в послании.
По его словам, еще одним признаком отдаления человека от Бога является страх смерти.
"Качеством падшего человека является и страх смерти. Поэтому он искал и продолжает искать пути продления жизни, придумывает различные методы, чтобы создать иллюзию благополучия, но напрасно. Это становится причиной еще больших ошибок и углубляет в нас существующий духовный кризис", – говорится в послании патриарха.
По его словам, человек не осознает, что страх смерти порожден грехами и что порабощенная грехом душа неосознанно хочет избежать встречи с Господом и поэтому мечется.
Патриарх отмечает, что люди для этого впадают или в нигилизм, или в атеизм, и, воспринимая жизнь как период между рождением и смертью, они не чувствуют ответственности ни перед людьми, ни перед Богом – за добро, зло, фарисейство, верность, месть, любовь или пороки.
Еще одной важной темой послания Католикос-Патриарха всея Грузии стала вера.
"Мы говорим о той вере, которая, начиная с Адама, передавалась из поколение в поколение от первоотцов, пророков, праведников и учила, что мы не случайные существа, что мы не рождены для смерти, а призваны к вечному блаженству и пребыванию с Господом", – сказано в послании.
Патриарх отметил, что Грузия с появлением христианства отреклась от идолов и с радостью приняла благую весть Небес.
"Это было твердым цивилизованным выбором грузин, который превратился в опорный столп национального сознания", – говорится в послании.
Патриарх призвал верующих следить за своим языком и делами, прислушиваться к голосу совести и мудрости Божьей.