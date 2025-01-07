https://sputnik-georgia.ru/20250107/rozhdestvenskoe-poslanie-katolikos-patriarkha-vseya-gruzii-glavnye-tezisy-291675484.html

Рождественское послание Католикос-Патриарха всея Грузии: главные тезисы

Рождественское послание Католикос-Патриарха всея Грузии: главные тезисы

Sputnik Грузия

Рождественское послание было зачитано в рождественскую ночь в православных храмах страны 07.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-07T16:45+0400

2025-01-07T16:45+0400

2025-01-07T17:11+0400

религия

грузия

новости

общество

католикос-патриарх всея грузии илия ii

рождество

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/01/07/291674148_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_75af5bdabad3c22578ebe40cf0641207.jpg

ТБИЛИСИ, 7 янв— Sputnik. Суть человеческой натуры, уход от веры, заповедь любви и понятие веры, передаваемой из поколения в поколение, стали главными темами рождественского послания Католикос-Патриарха всея Грузии Илии II. Рождественское послание было зачитано в рождественскую ночь в православных храмах страны. В своем послании к верующим Католикос-Патриарх напомнил верующим о сути человека. Патриарх также отметил, что человек может легко отдалиться от Бога, и назвал признаки, которые характеризуют человека, отвернувшегося от веры. "Гордыня и эгоизм являются явными признаками отошедшего от Бога человека. После грехопадения у наших прародителей проявилось предрасположение к этому и серьезно исказило их личные отношения – забота о друг друге, о мире, опора на Бога сменились на заботу о себе и эгоцентризм", – сказано в послании. В послании отмечено, что эгоцентризм стал неотъемлемой частью и сегодняшней реальности, когда доминирует собственное "я". Католикос-Патриарх напомнил верующим, что если у человека и есть таланты и способности, то они дарованы Богом. "Наше в этом – только личная воля, чтобы правильно этим управлять. Вместе с тем наше призвание – быть служителями ближних на пути к Господу. Иисус Христос пришел в мир для служения и поручил эту миссию нам. Так что верность другому человеку, любовь и самоотверженность является тем, что ведет нас к Богу", – сказано в послании. Патриарх призвал верующих соблюдать заповедь "Возлюби ближнего своего, как самого себя". По его словам, еще одним признаком отдаления человека от Бога является страх смерти. "Качеством падшего человека является и страх смерти. Поэтому он искал и продолжает искать пути продления жизни, придумывает различные методы, чтобы создать иллюзию благополучия, но напрасно. Это становится причиной еще больших ошибок и углубляет в нас существующий духовный кризис", – говорится в послании патриарха. По его словам, человек не осознает, что страх смерти порожден грехами и что порабощенная грехом душа неосознанно хочет избежать встречи с Господом и поэтому мечется. Патриарх отмечает, что люди для этого впадают или в нигилизм, или в атеизм, и, воспринимая жизнь как период между рождением и смертью, они не чувствуют ответственности ни перед людьми, ни перед Богом – за добро, зло, фарисейство, верность, месть, любовь или пороки. Еще одной важной темой послания Католикос-Патриарха всея Грузии стала вера. Патриарх отметил, что Грузия с появлением христианства отреклась от идолов и с радостью приняла благую весть Небес. "Это было твердым цивилизованным выбором грузин, который превратился в опорный столп национального сознания", – говорится в послании. Патриарх призвал верующих следить за своим языком и делами, прислушиваться к голосу совести и мудрости Божьей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

религия , грузия, новости, общество, католикос-патриарх всея грузии илия ii, рождество