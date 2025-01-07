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Самые ожидаемые в Грузии спортивные события 2025 года

Самые ожидаемые в Грузии спортивные события 2025 года

Sputnik Грузия

В наступившем году в Грузии будут проходить многочисленные соревнования по различным видам спорта, что несомненно порадует местных болельщиков 07.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-07T13:58+0400

2025-01-07T13:58+0400

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Борьба за путевку на чемпионат мира по футболу, чемпионаты Европы по регби и баскетболу, чемпионат мира по фехтованию в Тбилиси и Европейский зимний юношеский олимпийский фестиваль в Бакуриани – это далеко не полный список спортивных событий, которых с нетерпением ждут грузинские болельщики в 2025 году. Теперь обо всем по порядку. 1. Сборная Грузии по футболу сыграет в плей-офф Лиги наций УЕФА за сохранение места в дивизионе В с командой Армении в марте 2025 года. Встреч будет две – 20 марта Грузия сыграет в гостях, а 23 марта примет соперника на своем поле. Сборные Грузии и Армении по футболу встречались между собой трижды. Сборная Грузии выиграла товарищескую встречу в 2011 году. Два других матча состоялись в 2020 году в рамках розыгрыша Лиги наций. Одна встреча завершилась вничью, а во второй сильнее оказался соперник. Сборная Грузии по итогам группового этапа Лиги наций заняла третье место в группе В1 с семью очками. На первом месте Чехия (11 очков), на втором – Украина (восемь), на последнем – Албания (семь очков). 2. В сентябре 2025 года сборная Грузии по футболу начинает борьбу за путевку на чемпионат мира , который пройдет одновременно в городах США, Канады и Мексики. В результате жеребьевки, состоявшейся в офисе FIFA в Цюрихе 13 декабря, выяснилось, что соперниками команды Вилли Саньоля за путевку на ЧМ-2026 стали сборные Турции, Болгарии, а также победитель пары Испания/Нидерланды в рамках Лиги наций УЕФА. Сборная Грузии проведет первые два матча против Турции и Болгарии дома, а в последнем туре встретится с Болгарией в гостях. Все матчи отборочного этапа пройдут осенью 2025 года. 3. В феврале сборная Грузии по баскетболу проведет две решающие встречи отборочного этапа чемпионата Европы (Евробаскет) 2025. Грузия сыграет с Данией дома и посетит Сербию. В группе G четыре команды: Грузия, Сербия, Финляндия и Дания. В следующий этап выходят три команды из четырех. Учитывая статус принимающей страны, так как Финляндия является одной из стран-хозяек турнира, у трех команд есть два квалификационных места. Поскольку Сербия является явным фаворитом, главная задача сборной Грузии – обогнать Данию. Пока у сборной Грузии два поражения и две победы. За 24 места в финальной стадии Евробаскета борются 32 страны. Чемпионат Европы по баскетболу среди мужских команд 2025 пройдет с 27 августа по 14 сентября 2025 года на Кипре, в Финляндии, Латвии и Польше. 4. Столица Грузии Тбилиси 20-30 июля примет чемпионат мира по фехтованию 2025 года. Соответствующее решение было принято на конгрессе Международной федерации фехтования (FIE), проходившем в Шарм-эль-Шейхе (Египет). За Тбилиси проголосовали 120 делегатов FIE, в голосовании приняли участие 134 делегата. Все встречи чемпионата мира по фехтованию примет новый Дворец спорта. В 2022 году арена приняла игры чемпионата Европы по баскетболу. Ожидается, что чемпионат посетят до 5 тысяч гостей. Последний чемпионат мира по фехтованию прошел в 2023 году в Милане (Италия). Сборная Грузии завоевала на турнире одну серебряную медаль от Сандро Базадзе в фехтовании на шпагах. 5. Европейский юношеский зимний олимпийский фестиваль "Бакуриани 2025" пройдет с 9 по 16 февраля в Бакуриани, Тбилиси и Батуми. Грузию посетят около 2 тысяч спортсменов из 48 стран Европы. Бакуриани официально получил статус хозяина Европейского зимнего юношеского олимпийского фестиваля 2025 года на 49-й Генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) в 2020 году. Часть соревнований, рассчитанных на проведение в закрытых помещениях (хоккей, фигурное катание и катание на коньках), пройдет в Тбилиси и Батуми. В 2015 году Грузия впервые стала хозяйкой XIII Европейского юношеского олимпийского фестиваля "Тбилиси 2015". Соревнования в девяти видах спорта прошли с 27 июля по 1 августа – велоспорт, теннис, гимнастика, волейбол, атлетика, баскетбол, плавание, гандбол и дзюдо .В фестивале приняли участие около четырех тысяч спортсменов из 50 стран. Олимпийский комитет Грузии получит 3,8 миллиона лари для проведения Европейского юношеского олимпийского фестиваля, который состоится в стране в феврале 2025 года, говорится в распоряжении правительства. Кроме того, в зимнем сезоне 2025 года в Гудаури продолжается этапы Кубка мира: 28 февраля-1 марта – ски-кросс, 8-9 марта – сноуборд-кросс.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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