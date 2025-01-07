https://sputnik-georgia.ru/20250107/v-gruzii-prazdnuyut-rozhdestvo-khristovo-291667902.html

В Грузии празднуют Рождество Христово

В Грузии празднуют Рождество Христово

Sputnik Грузия

Ежегодное рождественское шествие "Алило" пройдет от площади Первой Республики к кафедральному собору Самеба 07.01.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Православные Грузии в воскресенье празднуют один из самых больших христианских праздников – Рождество Христово.В ночь Рождества Христова, с 6 на 7 января, во всех православных храмах Грузии прошли праздничные богослужения.Рождество – один из любимых праздников в Грузии. В этот день в городах страны проходит торжественное шествие "Алило".История шествия "Алило" насчитывает уже 15 столетий. Главная цель шествия – благотворительность. Жители Тбилиси передают участникам шествия подарки и пожертвования, которые в последующие дни распределяются среди неимущих, детей-сирот и отправляются в дома престарелых.Тбилисская мэрия выделит для патриархии Грузии автобусы для организации "Алило". Существенные изменения в движении транспорта в связи с проведением рождественского шествия "Алило" не планируются, но движение в центре Тбилиси будет ограничено в течение нескольких часов.Дороги откроются сразу после того, как пройдет шествие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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