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В столице Грузии состоялось рождественское шествие “Алило” – видео

В столице Грузии состоялось рождественское шествие “Алило” – видео

Sputnik Грузия

В Тбилиси прошло ежегодное рождественское шествие "Алило". Процессию, по традиции, возглавили дети в костюмах ангелов. Смотрите подробнее в видео Sputnik 07.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-07T17:32+0400

2025-01-07T17:32+0400

2025-01-07T17:45+0400

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Тысячи человек, среди которых были участники в нарядах библейских персонажей, прошли от площади Республики до православного кафедрального собора Святой Троицы Самеба.История “Алило” насчитывает уже 15 столетий. Главная цель шествия – благотворительность. Жители Тбилиси передают участникам “Алило” подарки и пожертвования, которые затем распределяются по домам престарелых, сиротским приютам и среди неимущих.

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