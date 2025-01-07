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В столице Грузии состоялось рождественское шествие “Алило” – видео
В столице Грузии состоялось рождественское шествие “Алило” – видео
Sputnik Грузия
В Тбилиси прошло ежегодное рождественское шествие "Алило". Процессию, по традиции, возглавили дети в костюмах ангелов. Смотрите подробнее в видео Sputnik 07.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-07T17:32+0400
2025-01-07T17:32+0400
2025-01-07T17:45+0400
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Тысячи человек, среди которых были участники в нарядах библейских персонажей, прошли от площади Республики до православного кафедрального собора Святой Троицы Самеба.История “Алило” насчитывает уже 15 столетий. Главная цель шествия – благотворительность. Жители Тбилиси передают участникам “Алило” подарки и пожертвования, которые затем распределяются по домам престарелых, сиротским приютам и среди неимущих.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, шествие "алило", песня "алило", рождество, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, шествие "алило", песня "алило", рождество, видео
В столице Грузии состоялось рождественское шествие “Алило” – видео
17:32 07.01.2025 (обновлено: 17:45 07.01.2025)
В Тбилиси прошло ежегодное рождественское шествие "Алило". Процессию, по традиции, возглавили дети в костюмах ангелов. Смотрите подробнее в видео Sputnik
Тысячи человек, среди которых были участники в нарядах библейских персонажей, прошли от площади Республики до православного кафедрального собора Святой Троицы Самеба.
История “Алило” насчитывает уже 15 столетий. Главная цель шествия – благотворительность. Жители Тбилиси передают участникам “Алило” подарки и пожертвования, которые затем распределяются по домам престарелых, сиротским приютам и среди неимущих.