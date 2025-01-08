https://sputnik-georgia.ru/20250108/napavshim-na-rossiyskikh-turistov-v-gorakh-svaneti-predyavleny-ofitsialnye-obvineniya-291683699.html

Напавшим на российских туристов в горах Сванети предъявлены официальные обвинения

Напавшим на российских туристов в горах Сванети предъявлены официальные обвинения

Sputnik Грузия

Обвиняемым грозит от 16 до 20 лет либо бессрочное заключение 08.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-08T18:41+0400

2025-01-08T18:41+0400

2025-01-08T19:33+0400

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ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Генпрокуратура предъявила обвинения по четырем статьям Уголовного кодекса Грузии, в том числе в убийстве при отягчающих обстоятельствах, задержанным за нападение на российских туристов в горном регионе Сванети. По данным следствия, обвиняемые 5 января 2025 года совершили разбойное нападение на двух граждан России – мужа и жену, следовавших из Местиа в Зугдиди, и забрали у мужчины два мобильных телефона, после чего застрелили его для сокрытия преступления. Затем, угрожая ножом и огнестрельным оружием, похитили его супругу, отвезли в район села Накри района Местиа и отобрали у женщины ее телефон. Позже женщину отпустили, а тело мужчины выбросили в реку. По данным прокуратуры, обвиняемым грозит от 16 до 20 лет либо бессрочное заключение в случае подтверждении вины в убийстве при отягчающих обстоятельствах, разбое, совершенном группой лиц, незаконном лишении свободы и незаконном приобретении, ношении и хранении оружия. Прокуратура будет требовать помещения обвиняемых в заключение до приговора суда. Расследование по делу продолжается. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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