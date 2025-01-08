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Напавшим на российских туристов в горах Сванети предъявлены официальные обвинения
Напавшим на российских туристов в горах Сванети предъявлены официальные обвинения
Sputnik Грузия
Обвиняемым грозит от 16 до 20 лет либо бессрочное заключение 08.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-08T18:41+0400
2025-01-08T18:41+0400
2025-01-08T19:33+0400
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ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Генпрокуратура предъявила обвинения по четырем статьям Уголовного кодекса Грузии, в том числе в убийстве при отягчающих обстоятельствах, задержанным за нападение на российских туристов в горном регионе Сванети. По данным следствия, обвиняемые 5 января 2025 года совершили разбойное нападение на двух граждан России – мужа и жену, следовавших из Местиа в Зугдиди, и забрали у мужчины два мобильных телефона, после чего застрелили его для сокрытия преступления. Затем, угрожая ножом и огнестрельным оружием, похитили его супругу, отвезли в район села Накри района Местиа и отобрали у женщины ее телефон. Позже женщину отпустили, а тело мужчины выбросили в реку. По данным прокуратуры, обвиняемым грозит от 16 до 20 лет либо бессрочное заключение в случае подтверждении вины в убийстве при отягчающих обстоятельствах, разбое, совершенном группой лиц, незаконном лишении свободы и незаконном приобретении, ношении и хранении оружия. Прокуратура будет требовать помещения обвиняемых в заключение до приговора суда. Расследование по делу продолжается. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, местия, сванети
Напавшим на российских туристов в горах Сванети предъявлены официальные обвинения
18:41 08.01.2025 (обновлено: 19:33 08.01.2025)
Обвиняемым грозит от 16 до 20 лет либо бессрочное заключение
ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Генпрокуратура предъявила обвинения по четырем статьям Уголовного кодекса Грузии, в том числе в убийстве при отягчающих обстоятельствах, задержанным за нападение на российских туристов в горном регионе Сванети.
По данным следствия, обвиняемые 5 января 2025 года совершили разбойное нападение на двух граждан России – мужа и жену, следовавших из Местиа в Зугдиди, и забрали у мужчины два мобильных телефона, после чего застрелили его для сокрытия преступления. Затем, угрожая ножом и огнестрельным оружием, похитили его супругу, отвезли в район села Накри района Местиа и отобрали у женщины ее телефон.
Позже женщину отпустили, а тело мужчины выбросили в реку.
По данным прокуратуры, обвиняемым грозит от 16 до 20 лет либо бессрочное заключение в случае подтверждении вины в убийстве при отягчающих обстоятельствах, разбое, совершенном группой лиц, незаконном лишении свободы и незаконном приобретении, ношении и хранении оружия.
Прокуратура будет требовать помещения обвиняемых в заключение до приговора суда. Расследование по делу продолжается.