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Сколько заключенных в тюрьмах Грузии – новые данные
Сколько заключенных в тюрьмах Грузии – новые данные
Sputnik Грузия
Помимо находящихся в заключении, в Грузии также около 20,3 тысячи осужденных, отбывающих свои сроки условно 08.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-08T10:52+0400
2025-01-08T10:52+0400
2025-01-08T10:52+0400
грузия
новости
общество
тюрьма
специальная пенитенциарная служба
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статистика
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ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Число заключенных в тюрьмах Грузии на 1 декабря 2024 года составляло 9 385 человек, из которых 398 женщин, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". В 2011 году в местах заключения находились 24 114 человек, но после смены власти в Грузии и амнистии в 2012 году число заключенных сократилось до 9 093, и после пика в 10 372 человека в 2014-м не превышало отметки в 9,8 тысячи в последующие годы. Впервые после 2014 года количество заключенных в Грузии превысило 10 тысяч человек в апреле 2024 года. На 1 октября в тюрьмах Грузии находилось 10 457 заключенных, после чего их число стало сокращаться в результате объявленной амнистии для нетяжких преступлений. Общее число заключенных в Грузии на 1 ноября составляло 0,25% от общего населения страны. При этом около 3,6 тысячи заключенных имеют второй и более срок. Заключенные – статистика Все 14 тюрем, существующих в Грузии, на 1 декабря были заполнены на 76,1%. Из общего числа заключенных только 19,3 % еще ждут своего наказания, остальные уже приговорены к разным срокам заключения. Основную часть осужденных составляют лица в возрасте от 31 до 49 лет. Кроме того, в тюрьмах Грузии срок отбывают 47 несовершеннолетних и 59 человек старше 70 лет. Что касается подсудимых, которых на 1 декабря в Грузии насчитывалось 1,8 тысячи, тут также лидирует возрастная категория от 31 до 49 лет. Кроме того, решения суда ждут 29 несовершеннолетних и 14 человек старше 70 лет. Большая часть осужденных в Грузии сидит за особо тяжкие преступления. Основная часть из них отбывает срок за экономические преступления и преступления против человека – убийство и нанесение вреда здоровью. В тюрьме для лиц, относящихся к особо высокому риску, находятся 222 осужденных. Остальные заключенные распределены по тюрьмам закрытого и полуоткрытого типа. Иностранцы в грузинских тюрьмах Всего на 1 декабря 2024 года в тюрьмах Грузии находилось 1 043 гражданина 52 иностранных государств, что составляет 11,1% от общего числа осужденных. Из них 323 человека являются подсудимыми, остальные уже приговорены к разным тюремным срокам. Основная часть заключенных иностранцев – мужчины. В грузинских тюрьмах также находится 101 женщина . Треть всех заключенных под стражу иностранцев – граждане Турции. Далее следуют граждане РФ, Ирана, Азербайджана, Армении и Украины. Также в грузинских тюрьмах наказание отбывают граждане США, Франции, Германии, Канады и других стран. Условные заключенные Помимо находящихся в заключении, в Грузии также около 20,3 тысячи осужденных, отбывающих свои сроки условно. Основная часть из них – мужчины. Кроме того, условно свои сроки отбывают 982 женщины и 139 несовершеннолетних. Условно осуждены 489 иностранцев из 36 стран, среди которых граждане России, Турции, Азербайджана, Армении, Узбекистана, Израиля, Индии и Великобритании.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, тюрьма, специальная пенитенциарная служба, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
грузия, новости, общество, тюрьма, специальная пенитенциарная служба, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
Сколько заключенных в тюрьмах Грузии – новые данные
Помимо находящихся в заключении, в Грузии также около 20,3 тысячи осужденных, отбывающих свои сроки условно
ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Число заключенных в тюрьмах Грузии на 1 декабря 2024 года составляло 9 385 человек, из которых 398 женщин, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
В 2011 году в местах заключения находились 24 114 человек, но после смены власти в Грузии и амнистии в 2012 году число заключенных сократилось до 9 093, и после пика в 10 372 человека в 2014-м не превышало отметки в 9,8 тысячи в последующие годы.
Впервые после 2014 года количество заключенных в Грузии превысило 10 тысяч человек в апреле 2024 года. На 1 октября в тюрьмах Грузии находилось 10 457 заключенных, после чего их число стало сокращаться в результате объявленной амнистии для нетяжких преступлений.
Общее число заключенных в Грузии на 1 ноября составляло 0,25% от общего населения страны. При этом около 3,6 тысячи заключенных имеют второй и более срок.
Все 14 тюрем, существующих в Грузии, на 1 декабря были заполнены на 76,1%. Из общего числа заключенных только 19,3 % еще ждут своего наказания, остальные уже приговорены к разным срокам заключения.
Основную часть осужденных составляют лица в возрасте от 31 до 49 лет. Кроме того, в тюрьмах Грузии срок отбывают 47 несовершеннолетних и 59 человек старше 70 лет.
Что касается подсудимых, которых на 1 декабря в Грузии насчитывалось 1,8 тысячи, тут также лидирует возрастная категория от 31 до 49 лет. Кроме того, решения суда ждут 29 несовершеннолетних и 14 человек старше 70 лет.
Большая часть осужденных в Грузии сидит за особо тяжкие преступления. Основная часть из них отбывает срок за экономические преступления и преступления против человека – убийство и нанесение вреда здоровью.
В тюрьме для лиц, относящихся к особо высокому риску, находятся 222 осужденных. Остальные заключенные распределены по тюрьмам закрытого и полуоткрытого типа.
Иностранцы в грузинских тюрьмах
Всего на 1 декабря 2024 года в тюрьмах Грузии находилось 1 043 гражданина 52 иностранных государств, что составляет 11,1% от общего числа осужденных. Из них 323 человека являются подсудимыми, остальные уже приговорены к разным тюремным срокам.
Основная часть заключенных иностранцев – мужчины. В грузинских тюрьмах также находится 101 женщина .
Треть всех заключенных под стражу иностранцев – граждане Турции. Далее следуют граждане РФ, Ирана, Азербайджана, Армении и Украины. Также в грузинских тюрьмах наказание отбывают граждане США, Франции, Германии, Канады и других стран.
Помимо находящихся в заключении, в Грузии также около 20,3 тысячи осужденных, отбывающих свои сроки условно. Основная часть из них – мужчины. Кроме того, условно свои сроки отбывают 982 женщины и 139 несовершеннолетних.
Условно осуждены 489 иностранцев из 36 стран, среди которых граждане России, Турции, Азербайджана, Армении, Узбекистана, Израиля, Индии и Великобритании.