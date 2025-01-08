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Сын высокопоставленного чиновника ранен в ходе стрельбы в Тбилиси – СМИ
Сын высокопоставленного чиновника ранен в ходе стрельбы в Тбилиси – СМИ
Sputnik Грузия
Подозреваемый не задержан, в данный момент его ищет полиция 08.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-08T17:48+0400
2025-01-08T17:48+0400
2025-01-08T18:07+0400
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ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Мужчина до 30 лет ранен из огнестрельного оружия на улице Панаскертели в тбилисском районе Сабуртало – раненый является сыном высокопоставленного чиновника Минобороны Грузии, сообщил телеканал "Пирвели". По словам местных жителей, выстрел прозвучал на втором этаже многоквартирного дома. Ему предшествовала разборка между молодыми людьми. Пострадавший, который, предположительно, получил ранение в область живота, был доставлен скорой в клинику. Подозреваемый не задержан, его ищет полиция. Сейчас на месте происшествия работают эксперты-криминалисты. Территория, прилегающая к дому, оцеплена желтыми лентами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, тбилиси, грузия, новости
происшествия, тбилиси, грузия, новости
Сын высокопоставленного чиновника ранен в ходе стрельбы в Тбилиси – СМИ
17:48 08.01.2025 (обновлено: 18:07 08.01.2025)
Подозреваемый не задержан, в данный момент его ищет полиция
ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik.
Мужчина до 30 лет ранен из огнестрельного оружия на улице Панаскертели в тбилисском районе Сабуртало – раненый является сыном высокопоставленного чиновника Минобороны Грузии, сообщил телеканал "Пирвели
".
По словам местных жителей, выстрел прозвучал на втором этаже многоквартирного дома. Ему предшествовала разборка между молодыми людьми.
Пострадавший, который, предположительно, получил ранение в область живота, был доставлен скорой в клинику.
Подозреваемый не задержан, его ищет полиция. Сейчас на месте происшествия работают эксперты-криминалисты. Территория, прилегающая к дому, оцеплена желтыми лентами.