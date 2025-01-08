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Текущий счет платежного баланса Грузии стал профицитным

Текущий счет платежного баланса Грузии стал профицитным

Sputnik Грузия

В формировании счета текущих операций отрицательный вклад имеют дефицит внешней торговли товарами и счет доходов 08.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-08T09:01+0400

2025-01-08T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Профицит текущего счета платежного баланса Грузии за третий квартал 2024 года составил 61,4 миллиона долларов, говорится в материалах Национального банка Грузии.В формировании счета текущих операций отрицательный вклад имеют дефицит внешней торговли товарами и счет доходов, а торговля услугами и текущие трансферты имеют положительное влияние.Согласно данным Нацбанка, сальдо текущего счета во втором квартале за год выросло на 75,1 миллиона, а отношение показателя к ВВП улучшилось с -0,2% до 0,7%.Наиболее дефицитным компонентом текущего счета является торговля товарами, отрицательное сальдо которой за третий квартал составило 1,5 миллиарда долларов, что на 6,9% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. При этом экспорт товаров вырос на 23% в годовом исчислении, а импорт вырос на 9,9%.Экспорт туристических услуг достиг 1,6 миллиарда долларов в третьем квартале 2024 года, что выше показателя соответствующего периода 2023 года на 8%.Баланс доходов отрицательный и составляет 636 миллионов долларов. Положительная чистая оплата труда снизилась на 42,2%, а отрицательный чистый инвестиционный доход – на 0,4%.Традиционно положительной составляющей счета текущих операций являются текущие трансферты, кредит которых снизился на 13,4% в годовом исчислении до 845,6 миллиона долларов в третьем квартале 2024 года. Чистые трансферты частного сектора за этот период снизились на 13,8% до 794,2 миллиона долларов.Чистые прямые иностранные инвестиции в третьем квартале составили 80,4 миллиона долларов, или 0,9% квартального ВВП.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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