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Трагедия в селе Саберио: 9 января в Грузии объявлен днем траура

Трагедия в селе Саберио: 9 января в Грузии объявлен днем траура

Sputnik Грузия

Страшный пожар, произошедший 5 января в доме семьи Чолария, унес жизни пятерых детей 08.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-08T19:14+0400

2025-01-08T19:14+0400

2025-01-08T19:36+0400

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ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Правительство Грузии приняло решение объявить 9 января днем траура в связи с трагедией, произошедшей в селе Саберио Гальского района Абхазии, в результате которой погибли пятеро детей, сообщили в пресс-службе администрации правительства. Пожар, произошедший 5 января в доме семьи Чолария в селе Саберио, унес жизни пятерых детей — самому младшему не было и года. По предварительной информации, причиной трагедии стала неосторожность. Бабушка решила растопить печь, но перепутала тары с бензином и керосином. Пламя охватило дом за считанные минуты. Соседям удалось спасти лишь женщину. Она проходит лечение в Кутаиси. Правительство Грузии еще раз выразило соболезнование семье и родственникам погибших в результате пожара детей. Похороны жертв трагедии пройдут 9 января. По информации родственников, мать детей находилась на лечении в больнице в Зугдиди. Отец утром, до трагедии, отправился навестить супругу, оставив детей дома с бабушкой. Потерянные территории Официальный Тбилиси потерял контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) еще в начале 1990-х годов, а после конфликта в августе 2008 года Россия в одностороннем порядке признала независимость этих территорий. В ходе вооруженного конфликта в августе 2008 года с грузинской стороны погибли более 400 человек, десятки тысяч жителей Цхинвальского региона стали вынужденными переселенцами. После признания Россией независимости Южной Осетии и Абхазии Тбилиси разорвал дипотношения с Москвой и на законодательном уровне объявил зоны конфликта оккупированными территориями. Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ, но не в ущерб принципу территориальной целостности страны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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