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Взрывчатку отправили с Украины в Грузию через Молдову – СМИ
Взрывчатку отправили с Украины в Грузию через Молдову – СМИ
Sputnik Грузия
Взрывчатку обнаружили в предмете, напоминающем по форме игрушечный автомобиль 08.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-08T11:15+0400
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ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Взрывчатка, найденная в аэропорту Кишинева среди почтовых отправлений, была отправлена с Украины и должна была попасть в Тбилиси, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Первый в Молдове". По данным Пограничной полиции Молдовы, 7 января при оформлении почтовых отправлений в международном аэропорту Кишинева обнаружили предмет, напоминающий по форме игрушечный автомобиль, в котором заподозрили наличие взрывоопасных компонентов.Посылка была задержана перед загрузкой в самолет."После этого, согласно регламенту, объект был остановлен в устройстве сканирования X-лучами. Для этого потребовалось вмешательство сотрудников Центра технико-криминалистической и судебно-медицинской экспертизы, которые идентифицировали и обезвредили подозрительный объект", – отмечается в сообщении Погранполиции.Ситуацию удалось решить в полной безопасности, не ставя под угрозу деятельность аэропорта, пассажиров и сотрудников аэропорта. Это удалось благодаря профессионализму и оперативному вмешательству, сообщили в ведомстве. Погранполиция сообщает, что все пассажиры находятся в безопасности, а деятельность Кишиневского международного аэропорта осуществляется в штатных условиях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, молдова, украина, тбилиси
Взрывчатку отправили с Украины в Грузию через Молдову – СМИ
11:15 08.01.2025 (обновлено: 11:37 08.01.2025)
Взрывчатку обнаружили в предмете, напоминающем по форме игрушечный автомобиль
ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Взрывчатка, найденная в аэропорту Кишинева среди почтовых отправлений, была отправлена с Украины и должна была попасть в Тбилиси, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Первый в Молдове".
По данным Пограничной полиции Молдовы, 7 января при оформлении почтовых отправлений в международном аэропорту Кишинева обнаружили предмет, напоминающий по форме игрушечный автомобиль, в котором заподозрили наличие взрывоопасных компонентов.
"Опасный предмет находился в посылке, отправленной с Украины, и должен был быть доставлен в Тбилиси, Грузия. Проверка багажа с помощью спецоборудования выявила угрозу", – сообщает телеканал со ссылкой на источники.
Посылка была задержана перед загрузкой в самолет.
"После этого, согласно регламенту, объект был остановлен в устройстве сканирования X-лучами. Для этого потребовалось вмешательство сотрудников Центра технико-криминалистической и судебно-медицинской экспертизы, которые идентифицировали и обезвредили подозрительный объект", – отмечается в сообщении Погранполиции.
Ситуацию удалось решить в полной безопасности, не ставя под угрозу деятельность аэропорта, пассажиров и сотрудников аэропорта. Это удалось благодаря профессионализму и оперативному вмешательству, сообщили в ведомстве.
Погранполиция сообщает, что все пассажиры находятся в безопасности, а деятельность Кишиневского международного аэропорта осуществляется в штатных условиях.