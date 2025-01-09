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Горящие виллы Голливуда и срочная эвакуация: последствия пожара в Калифорнии

Горящие виллы Голливуда и срочная эвакуация: последствия пожара в Калифорнии

Sputnik Грузия

Режим масштабного бедствия объявили в Калифорнии из-за пожаров. Огненная стихия охватила и дома голливудских знаменитостей 09.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-09T15:38+0400

2025-01-09T15:38+0400

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Число погибших в результате пожаров в Лос-Анджелесе выросло до пяти человек, есть пострадавшие. Пожары уже нарекли одними из самых разрушительных в истории округа.

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