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Горящие виллы Голливуда и срочная эвакуация: последствия пожара в Калифорнии
Горящие виллы Голливуда и срочная эвакуация: последствия пожара в Калифорнии
Sputnik Грузия
Режим масштабного бедствия объявили в Калифорнии из-за пожаров. Огненная стихия охватила и дома голливудских знаменитостей 09.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-09T15:38+0400
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Число погибших в результате пожаров в Лос-Анджелесе выросло до пяти человек, есть пострадавшие. Пожары уже нарекли одними из самых разрушительных в истории округа.
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, лос-анджелес, калифорния, происшествия
Горящие виллы Голливуда и срочная эвакуация: последствия пожара в Калифорнии
15:38 09.01.2025 (обновлено: 15:43 09.01.2025)
Режим масштабного бедствия объявили в Калифорнии из-за пожаров. Огненная стихия охватила и дома голливудских знаменитостей
Число погибших в результате пожаров в Лос-Анджелесе выросло до пяти человек, есть пострадавшие.
Пожары уже нарекли одними из самых разрушительных в истории округа.
© Getty Images / JOSH EDELSON
Горящий особняк в элитном районе Лос-Анджелеса.
Горящий особняк в элитном районе Лос-Анджелеса.
© Justin Sullivan
Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.
Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.
© AP Photo / Ethan Swope
В среду пожарная служба сообщала, что лесной пожар, усиливаемый ветром, начался на западе округа Лос-Анджелес в районе, где проживают около 27 тысяч человек.
В среду пожарная служба сообщала, что лесной пожар, усиливаемый ветром, начался на западе округа Лос-Анджелес в районе, где проживают около 27 тысяч человек.
© AP Photo / Mark J. Terrill
Площадь возгорания сначала насчитывала более трех квадратных километров, но огонь быстро распространялся из-за сильного ветра.
Площадь возгорания сначала насчитывала более трех квадратных километров, но огонь быстро распространялся из-за сильного ветра.
© AP Photo / Damian Dovarganes
Наиболее разрушительным стал пожар в районе Палисейдс, который уничтожил около тысячи строений и охватил более 2 тысяч гектаров.
Наиболее разрушительным стал пожар в районе Палисейдс, который уничтожил около тысячи строений и охватил более 2 тысяч гектаров.
© AP Photo / Ethan Swope
Власти объявили об эвакуации десятков тысяч жителей.
Власти объявили об эвакуации десятков тысяч жителей.
© AP Photo / Ethan Swope
Локализовать возгорание пока не удалось.
Локализовать возгорание пока не удалось.
© AP Photo / Damian Dovarganes
По предварительной оценке, ущерб от разгула стихии в Лос-Анджелесе уже превысил 50 миллиардов долларов.
По предварительной оценке, ущерб от разгула стихии в Лос-Анджелесе уже превысил 50 миллиардов долларов.
© Getty Images / Justin Sullivan
Пожар охватил и дома знаменитостей и политиков. Среди них: Камала Харрис, Бен Аффлек, Том Хэнкс, певица Рианна, Пэрис Хилтон.
Пожар охватил и дома знаменитостей и политиков. Среди них: Камала Харрис, Бен Аффлек, Том Хэнкс, певица Рианна, Пэрис Хилтон.
Пожар на пляже Санта-Барбары в штате Калифорния.