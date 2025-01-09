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Горящие виллы Голливуда и срочная эвакуация: последствия пожара в Калифорнии
Горящие виллы Голливуда и срочная эвакуация: последствия пожара в Калифорнии
Sputnik Грузия
Режим масштабного бедствия объявили в Калифорнии из-за пожаров. Огненная стихия охватила и дома голливудских знаменитостей 09.01.2025, Sputnik Грузия
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Число погибших в результате пожаров в Лос-Анджелесе выросло до пяти человек, есть пострадавшие. Пожары уже нарекли одними из самых разрушительных в истории округа.
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, лос-анджелес, калифорния, происшествия
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, лос-анджелес, калифорния, происшествия

Горящие виллы Голливуда и срочная эвакуация: последствия пожара в Калифорнии

15:38 09.01.2025 (обновлено: 15:43 09.01.2025)
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Режим масштабного бедствия объявили в Калифорнии из-за пожаров. Огненная стихия охватила и дома голливудских знаменитостей
Число погибших в результате пожаров в Лос-Анджелесе выросло до пяти человек, есть пострадавшие.
Пожары уже нарекли одними из самых разрушительных в истории округа.
© Getty Images / JOSH EDELSON

Горящий особняк в элитном районе Лос-Анджелеса.

Горящий особняк в элитном районе Лос-Анджелеса. - Sputnik Грузия
1/10
© Getty Images / JOSH EDELSON

Горящий особняк в элитном районе Лос-Анджелеса.

© Justin Sullivan

Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.

Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий. - Sputnik Грузия
2/10
© Justin Sullivan

Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.

© AP Photo / Ethan Swope

В среду пожарная служба сообщала, что лесной пожар, усиливаемый ветром, начался на западе округа Лос-Анджелес в районе, где проживают около 27 тысяч человек.

В среду пожарная служба сообщала, что лесной пожар, усиливаемый ветром, начался на западе округа Лос-Анджелес в районе, где проживают около 27 тысяч человек. - Sputnik Грузия
3/10
© AP Photo / Ethan Swope

В среду пожарная служба сообщала, что лесной пожар, усиливаемый ветром, начался на западе округа Лос-Анджелес в районе, где проживают около 27 тысяч человек.

© AP Photo / Mark J. Terrill

Площадь возгорания сначала насчитывала более трех квадратных километров, но огонь быстро распространялся из-за сильного ветра.

Площадь возгорания сначала насчитывала более трех квадратных километров, но огонь быстро распространялся из-за сильного ветра. - Sputnik Грузия
4/10
© AP Photo / Mark J. Terrill

Площадь возгорания сначала насчитывала более трех квадратных километров, но огонь быстро распространялся из-за сильного ветра.

© AP Photo / Damian Dovarganes

Наиболее разрушительным стал пожар в районе Палисейдс, который уничтожил около тысячи строений и охватил более 2 тысяч гектаров.

Наиболее разрушительным стал пожар в районе Палисейдс, который уничтожил около тысячи строений и охватил более 2 тысяч гектаров. - Sputnik Грузия
5/10
© AP Photo / Damian Dovarganes

Наиболее разрушительным стал пожар в районе Палисейдс, который уничтожил около тысячи строений и охватил более 2 тысяч гектаров.

© AP Photo / Ethan Swope

Власти объявили об эвакуации десятков тысяч жителей.

Власти объявили об эвакуации десятков тысяч жителей. - Sputnik Грузия
6/10
© AP Photo / Ethan Swope

Власти объявили об эвакуации десятков тысяч жителей.

© AP Photo / Ethan Swope

Локализовать возгорание пока не удалось.

Локализовать возгорание пока не удалось. - Sputnik Грузия
7/10
© AP Photo / Ethan Swope

Локализовать возгорание пока не удалось.

© AP Photo / Damian Dovarganes

По предварительной оценке, ущерб от разгула стихии в Лос-Анджелесе уже превысил 50 миллиардов долларов.

По предварительной оценке, ущерб от разгула стихии в Лос-Анджелесе уже превысил 50 миллиардов долларов. - Sputnik Грузия
8/10
© AP Photo / Damian Dovarganes

По предварительной оценке, ущерб от разгула стихии в Лос-Анджелесе уже превысил 50 миллиардов долларов.

© Getty Images / Justin Sullivan

Пожар охватил и дома знаменитостей и политиков. Среди них: Камала Харрис, Бен Аффлек, Том Хэнкс, певица Рианна, Пэрис Хилтон.

Пожар охватил и дома знаменитостей и политиков. Среди них: Камала Харрис, Бен Аффлек, Том Хэнкс, певица Рианна, Пэрис Хилтон. - Sputnik Грузия
9/10
© Getty Images / Justin Sullivan

Пожар охватил и дома знаменитостей и политиков. Среди них: Камала Харрис, Бен Аффлек, Том Хэнкс, певица Рианна, Пэрис Хилтон.

© Getty Images / Carsten Schertzer

Пожар на пляже Санта-Барбары в штате Калифорния.

Пожар на пляже Санта-Барбары в штате Калифорния. - Sputnik Грузия
10/10
© Getty Images / Carsten Schertzer

Пожар на пляже Санта-Барбары в штате Калифорния.

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