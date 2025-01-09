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Аналитики снизили прогноз роста экономики Грузии в 2024 году
Аналитики снизили прогноз роста экономики Грузии в 2024 году
Sputnik Грузия
Реальный рост ВВП снизился в ноябре до 7,5% после 11% роста в октябре 2024 года 09.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-09T23:13+0400
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ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Экономика Грузии вырастет на 9,4% в 2024 году вместо ранее прогнозируемого показателя в 9,7%, говорится в еженедельном обзоре инвестиционной компании Galt & Taggart. По данным Национальной службы статистики "Сакстат", реальный экономический рост в Грузии в ноябре 2024 года составил 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а средний показатель реального роста ВВП в январе-ноябре 2024 года составил 9,4%. Как отметили аналитики, реальный рост ВВП снизился в ноябре до 7,5% после 11% роста в октябре 2024 года. Значительный вклад в рост экономики страны в ноябре внесли сферы профессиональной и научно-технической деятельности, информации и коммуникации, а также транспорта и складирования. Снижение зафиксировано лишь в секторе обрабатывающей промышленности. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости
экономика, грузия, новости
Аналитики снизили прогноз роста экономики Грузии в 2024 году
23:13 09.01.2025 (обновлено: 23:39 09.01.2025)
Реальный рост ВВП снизился в ноябре до 7,5% после 11% роста в октябре 2024 года
ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Экономика Грузии вырастет на 9,4% в 2024 году вместо ранее прогнозируемого показателя в 9,7%, говорится в еженедельном обзоре инвестиционной компании Galt & Taggart.
По данным Национальной службы статистики "Сакстат", реальный экономический рост в Грузии в ноябре 2024 года составил 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а средний показатель реального роста ВВП в январе-ноябре 2024 года составил 9,4%.
"Учитывая более низкий, чем ожидалось, фактический экономический рост в ноябре, мы снизили наш прогноз экономического роста на 2024 год до 9,4% с предыдущих 9,7%", – сказано в сообщении.
Как отметили аналитики, реальный рост ВВП снизился в ноябре до 7,5% после 11% роста в октябре 2024 года.
Значительный вклад в рост экономики страны в ноябре внесли сферы профессиональной и научно-технической деятельности, информации и коммуникации, а также транспорта и складирования.
Снижение зафиксировано лишь в секторе обрабатывающей промышленности.
Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%.