https://sputnik-georgia.ru/20250109/analitiki-snizili-prognoz-rosta-ekonomiki-gruzii-v-2024-godu-291701538.html

Аналитики снизили прогноз роста экономики Грузии в 2024 году

Аналитики снизили прогноз роста экономики Грузии в 2024 году

Sputnik Грузия

Реальный рост ВВП снизился в ноябре до 7,5% после 11% роста в октябре 2024 года 09.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-09T23:13+0400

2025-01-09T23:13+0400

2025-01-09T23:39+0400

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ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Экономика Грузии вырастет на 9,4% в 2024 году вместо ранее прогнозируемого показателя в 9,7%, говорится в еженедельном обзоре инвестиционной компании Galt & Taggart. По данным Национальной службы статистики "Сакстат", реальный экономический рост в Грузии в ноябре 2024 года составил 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а средний показатель реального роста ВВП в январе-ноябре 2024 года составил 9,4%. Как отметили аналитики, реальный рост ВВП снизился в ноябре до 7,5% после 11% роста в октябре 2024 года. Значительный вклад в рост экономики страны в ноябре внесли сферы профессиональной и научно-технической деятельности, информации и коммуникации, а также транспорта и складирования. Снижение зафиксировано лишь в секторе обрабатывающей промышленности. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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