https://sputnik-georgia.ru/20250109/basilashvili-probilsya-v-osnovnuyu-setku-australian-open-2025-291689441.html

Басилашвили пробился в основную сетку Australian Open-2025

Басилашвили пробился в основную сетку Australian Open-2025

Sputnik Грузия

До этого Николоз Басилашвили играл в основной сетке турнира Большого шлема в 2023 году 09.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-09T13:48+0400

2025-01-09T13:48+0400

2025-01-09T13:48+0400

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ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Грузинский теннисист Николоз Басилашвили (ATP 210) пробился в основную сетку Открытого чемпионата Австралии, обыграв в финальном раунде квалификации итальянца Франческо Пассаро (ATP 105) - 6:3, 6:3. На пути к основной сетке престижного турнира Басилашвили также обыграл австралийца Круза Хьюитта (ATP 1263) и россиянина Алибека Качмазова (АТР 197). Басилашвили выиграл пять из пяти брейк-пойнтов Писсаро, а на своей подаче реализовал два из четырех брейк-пойнтов. Во втором сете Басилашвили пришлось справиться лишь с один брейк-пойнтом соперника. В последний раз Басилашвили играл в основной сетке турнира Большого шлема в 2023 году — на Открытом чемпионате Австралии. Его лучшим результатом на этом турнире стал выход в третий круг — в 2018 и 2019 годах. Матчи квалификации Australian Open проходят с 6 по 10 января. Встречи основных сеток пройдут с 12 по 26 января. Соревнование традиционно открывает сезон турниров серии Большого шлема в рамках календарного года. Призовой фонд турнира в Мельбурне составил более 96 млн австралийских долларов. Весной 2023 года Николоз Басилашвили получил травму руки. Летом он перенес две операции и вернулся на корт лишь в октябре. Лучшим результатом Басилашвили стало 16 место в рейтинге ATP в 2018 году. Он выиграл пять турниров ATP.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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