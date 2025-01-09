https://sputnik-georgia.ru/20250109/departament-turizma-adzharii-nameren-potratit-bolee-7-millionov-na-populyarizatsiyu-regiona-291684841.html

Департамент туризма Аджарии намерен потратить более 7 миллионов на популяризацию региона

Департамент туризма Аджарии намерен потратить более 7 миллионов на популяризацию региона

Sputnik Грузия

Власти ожидают, что Аджария в 2025 году примет шесть миллионов туристов 09.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-09T09:01+0400

2025-01-09T09:01+0400

2025-01-09T09:01+0400

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торнике рижвадзе

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ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Департамент туризма Аджарской автономной республики собирается потратить 7,6 миллиона лари на привлечение туристов в регион. Аджария, помимо традиционного места морского отдыха, в последнее время привлекает еще и горными курортами и заповедниками. Департамент уже объявил тендер, целью которого является популяризация туризма в целевых странах. В частности, согласно тендерной документации, 3,5 миллиона лари департамент потратит на международную рекламу в целевых странах и 800 тысяч на рекламу туристического потенциала. Еще 520 тысяч планируется потратить на участие в международных туристических выставках, фестивалях и конференциях. Кроме того, 700 тысяч лари департамент потратит на организацию различных мероприятий, представлений, шоу, инсталляций, фестивалей для стимулирования внутреннего туризма, продвижения турпродуктов, традиций, культуры и поощрения путешествий и еще 450 тысяч – на организацию мероприятий, мастер-классов, экспедиций и различных мероприятий с целью улучшения качества услуг. Также департамент намерен снять новый рекламный ролик о регионе, выпустить путеводители и провести масштабное исследование состояния туризма в регионе, в том числе загрузки гостиниц, гостевых домов и их доступности на международных платформах бронирования. Ранее глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе заявил, что Аджария в 2025 году планирует принять шесть миллионов туристов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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